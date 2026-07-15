Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Durigan diz que nova rodada de tarifas dos EUA não é inevitável: esperamos confirmação

O ministro repetiu que, se necessário, o governo pode retomar o processo de reciprocidade por causa das tarifas

Estadão Conteúdo
fonte

Dario Durigan ()

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira, 15, que não considera inevitável a aplicação de uma nova rodada de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Ele disse, entretanto, que o País vai se proteger e se fazer ser respeitado caso novas taxas sejam aplicadas.

"Não considero inevitável, preciso ter confirmação, até porque a gente tem razão", disse a jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda, em Brasília, ressaltando que o governo americano não confirmou a aplicação das taxas.

Durigan disse considerar lamentável que o Brasil seja punido mesmo tendo déficit comercial com os EUA e repetiu que, se necessário, o governo pode retomar o processo de reciprocidade por causa das tarifas.

"O que a gente tem de reciprocidade é um amplo consenso de País, não é do governo. O País vai se proteger, vai se fazer ser respeitado, desde que a gente confirme e tenha cuidado nos próximos passos", completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL/DURIGAN
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

produtos brasileiros

Tarifaço de Trump: mais de 2 mil produtos ficam isentos de nova taxação

O governo norte-americano justifica a isenção afirmando que os insumos são matérias-primas que poderiam levar à indisponibilidade de oferta doméstica e causar "perturbações" na economia do país

16.07.26 13h42

no vermelho

Inadimplência: Paraenses somam R$ 16 milhões em dívidas atrasadas, aponta Serasa

Número de inadimplentes no Estado aumentou 0,58% em junho e alcança 3,1 milhões de pessoas

16.07.26 12h12

GUERRA FRIA

EUA: legisladores pedem que governo Trump proíba compra de chips de memória chineses

O objetivo de evitar a dependência da China em componentes críticos para a infraestrutura de inteligência artificial (IA)

16.07.26 11h47

inflação

Preços de verduras e legumes aumentam até 75% esse ano no Pará, aponta Dieese/PA

Maioria desses alimentos teve alta muito superior à inflação calculada para o período

16.07.26 10h29

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

planos nacional de educação

Municípios precisam ter ao menos 70% de professores concursados para atender lei, afirma TCM Pará

Orientação foi dada durante audiência virtual que reuniu representantes de 107 municípios paraenses

09.07.26 11h33

Oportunidades no serviço público

Em Belém, candidatos de concursos públicos focam nos estudos em julho

São esperados os concursos da Polícia Civil do Pará, Seduc e da Guarda Municipal de Belém, entre outros.

09.07.26 7h30

GARANTIA

Anac garante assentos gratuitos para menores de 16 anos ao lado de responsáveis em voos

Agência também estabeleceu que as empresas poderão ser multadas caso cobrem pela marcação desses assentos ou descumpram a determinação

11.07.26 9h27

Inteligência Artificial

Belém terá primeiro data center de Inteligência Artificial da Amazônia em 2027; saiba mais

Empreendimento terá energia 100% renovável e poderá ampliar sua capacidade de 7,5 MW para até 100 MW

30.06.26 10h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda