Dívidas de planos de saúde ao SUS pagariam 58 milhões de doses de vacina contra a covid-19

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) afirma que os planos privados de saúde devem cerca de R$ 2,9 bilhões ao Sistema Único de Saúde (SUS). O montante seria suficiente para custear a compra de ao menos 58 milhões de doses de vacinas contra covid-19, considerando o valor de US$ 10 por dose pago pelo Ministério da Saúde na maioria das vacinas, o que poderia imunizar 29 milhões de pessoas. As informações foram levantadas pela agência Repórter Brasil e publicadas pelo portal UOL.

As maiores devedoras são as empresas Hapvida e a NotreDame Intermédica, que anunciaram fusão em março e devem juntas ao menos R$ 648 milhões (22% do total). Os planos negam que a judicialização e o atraso nos pagamentos sejam estratégia de negócio e acusam a ANS de realizar cobranças indevidas.

O pesquisador José Antonio Sestelo, representante da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) na Comissão de Saúde Suplementar do Conselho Nacional de Saúde (CNS), analisa o significado do endividamento. “É claro que esses valores fazem falta. Trata-se de uma injustiça, um favorecimento às empresas, que estão sempre no azul, enquanto o SUS é subfinanciado”.

“O ressarcimento ao SUS consta na lei 9.656 e foi criado para equilibrar as contas do sistema público e evitar que as operadoras ganhem duas vezes: com as mensalidades e sem gastar com o atendimento aos clientes. A medida não tem impacto financeiro ao usuário, já que a conta é enviada ao plano de saúde”, informa o portal UOL.

Outro lado

Leia na íntegra a nota da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge)

A Abramge – Associação Brasileira de Planos de Saúde – lembra que o ressarcimento ao SUS, conforme está estabelecido, cobra sempre por procedimentos de saúde já ocorridos. O modelo atual é contraproducente e prejudica tanto a administração da rede de atendimento quanto a gestão assistencial, uma vez que, a operadora de plano de saúde passa a conter a informação sobre o procedimento realizado na rede pública muito tempo depois do ocorrido, tornando impossível ajustes na rede ou, quando a situação permitir, incluir o beneficiário em um programa de atenção mais qualificada.

Outro ponto importante que denota a necessidade de melhorias no processo de ressarcimento é o fato da infraestrutura pública acabar sendo ocupada por pacientes que poderiam ser transferidos para a rede privada, liberando o Sistema Público para priorizar o atendimento da população que não possui plano de saúde.

O aprimoramento da comunicação sobre agendamento ou internação de beneficiário no SUS pode ser o início de um processo mais amplo que no longo prazo contribuirá para ampliar a interface entre o SUS e a Saúde Suplementar, impondo regras e padrões para interação e troca de dados, prontuários, compartilhamento de informação sobre infraestrutura instalada, entre outros.

Nos últimos anos a ANS tem dinamizado seus sistemas de cobrança com a informatização dos processos e treinamento específico de equipes exclusivamente encarregadas do ressarcimento ao SUS, mas ainda há muito a ser feito para que a operadora possa ser comunicada no mesmo instante da entrada ou agendamento do atendimento do beneficiário na rede pública.

A Abramge informa que, embora a constitucionalidade da cobrança do ressarcimento ao SUS esteja pacificada, a forma e os valores ainda são objeto de vários questionamentos judiciais, seja pelo aviso tardio dos débitos ou pelos valores cobrados, muitas vezes superiores ao custo médio da operadora para os mesmos procedimentos, ou ainda ao prazo prescricional do processo.

A judicialização não é uma estratégia das operadoras de planos de saúde, e sim um direito. Ademais, os valores estão 100% provisionados de acordo com a legislação vigente, incluindo eventuais juros, multas e correção monetária. O caminho final depende de outros eventos, como novos prazos, decisões judiciais sobre o tema e mudanças na própria regulamentação.

As ações na justiça podem ocorrer por uma série de fatores, muitas vezes as operadoras ganham essas ações, sejam por conta dos valores contraditórios, incidência de juros de mora, falta de informações clínicas, etc.

Agora, às operadoras inscritas em dívida ativa da União cabe o disposto em Lei e processos administrativos e regulatórios.