Dívida da Americanas com empresas paraenses ultrapassa os R$ 107 milhões

Dentre os mais de 7,9 mil credores das Lojas Americanas em todo o País, a reportagem do Grupo Liberal conseguiu identificar pelo menos 65 Pessoas Jurídicas do Estado do Pará para as quais a marca está devendo, entre as quais 19 entes públicos, como é o caso do Banco da Amazônia (Basa) e diversas prefeituras e ou órgãos municipais. Juntos, eles têm a receber mais de R$ 107,2 milhões no processo de recuperação judicial da rede varejista. Apenas o Basa tem um crédito de mais de R$ 103 milhões com a companhia.

Alguns débitos são bem pequenos, como o de R$ 250,00 com a empresa R A Quaresma Provedor. Já outros, são bem elevados, como o contraído junto ao Basa e o registrado junto à empresa Serlimp - Serviços de Limpeza LTDA, que ultrapassa os R$ 1,6 milhões.

Entre os municípios do Estado, são credores das Americanas: Belém (R$ 5.857,07); Bragança (R$ 2.151,62); Benevides (R$ 26.118,30); Canaã dos Carajás (R$ 2.078,85); Capanema (R$ 145,73); Capitão Poço (R$ 6.289,22); Marabá (R$ 9.215); Monte Alegre (R$ 2.383,90); Ourilândia do Norte (R$ 2.158,80); Parauapebas (R$ 5.764,66); Portel (R$ 2.780); Redenção (R$ 34,07); Rondon do Pará (R$ 2.706,62); Santarém (R$ 1.892,80); Uruará (R$ 1.083,67) e Vigia (R$ 84,61).

Com a Agência de Saneamento de Paragominas, aparece uma dívida de R$ 145,63, assim como com a antiga Centrais Elétricas do Pará, no valor de R$ 7.086,21. Já com a Companhia de Saneamento do Pará o débito é de R$ 89,68.

Governos municipais e estaduais estão classificados como extraconcursais entre os credores da Americanas, o que indica a existência de dívidas tributárias.

Confira a lista dos credores Pessoas Jurídicas da Americanas no Pará:

1 - AMC PROPERTIES DE PARTICIPAÇÕES - Débito de R$ 230.289,43

2 - AMS SOLUCOES LTDA - Débito de R$ 19.000

3 - AREIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Débito de R$ 12.358,25

4 - ARTLUZ COMÉRCIO LTDA - Débito de R$ 7.359,18

5 - ASPAS - ASSOC. PARAENSE DE SUPERMERCADOS - Débito de R$ 1,250

6 - ATOMIC SERVICOS DE IMUNIZACAO EIREL - Débito de R$ 1.697,50

7 - B NOVAIS GUILHERME - Débito de R$ 69.390

8 - CALDAS ENGENHARIA LTDA - Débito de R$ 155.621,40

9 - CALIGRAFIA LTDA - Débito de R$ 188,60

10 - CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S.A - Débito de R$ 215.305,88

11 - CBA ASFALTO AMAZÔNIA ENGENHARIA - Débito de R$ 2.597,80

12 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - REDE CELPA - Débito de R$ 7.086,21

13 - CIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - Débito de R$ 89,68

14 - COIMBRA EMPR E PARTC LTDA - Débito de R$ 31.041,80

15 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - Débito de R$ 103.102.634,87

16 - COMPAR - CIA PARAENSE DE REFRIGERANTE - Débito de R$ 156,00

17 - EXTINCARGA I L SANTIAGO - Débito de R$ 2.690

18 - FAZ PARTICIPAÇÕES LTDA - Débito de R$ 16.015,32

19 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Débito de R$ 49.033,16

20 - J L BRAGA SERV DE CONSTRUÇÃO CIVIL - Débito de R$ 4.128,44

21 - JC RAMOS LIMA - Débito de R$ 971,10

22 - JSERVICE INSTA MANUTENÇÃO PREDIAL - Débito de R$ 35.369

23 - LAGES E SANTOS LTDA - Débito de R$ 65.859,90

24 - LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Débito de R$ 144,40

25 - MARILAN S/A IND E COM - Débito de R$ 241.100,09

26 - MOREIRA MOUTINHO ENGENHARIA LTDA - Débito de R$ 9.124,98

27 - MORI ENGENHARIA LTDA - Débito de R$ 626,50

28 - NORTE REFRIGERACAO LTDA - Débito de R$ 936,60

29 - NORTE SHOPPING BELÉM S.A - Débito de R$ 183.015,21

30 - PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTD - Débito de R$ 10.000

31 - PORTOGALLO ADMINISTRAÇÃO IMOBILIARI - Débito de R$ 35.000

32 - PRO AUDIO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - Débito de R$ 6.107

33 - PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR - Débito de R$ 69.023,64

34 - R2NCE HOLDING S/S LTDA - Débito de R$ 6.171,81

35 - SERLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - Débito de R$ 1.656.885,39

36 - SINDESPA -SIND DAS EMP DO COM DE SUP - Débito de R$ 1.000

37 - TRAMONTINA BELÉM S/A - Débito de R$ 77.774,67

38 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Débito de R$ 442.634,80

39 - PROTEGER ENGENHARIA LTDA - Débito de R$ 10.300

40 - R DO VALE COSTA & CIA LTDA - Débito de R$ 258.897,50

41 - R. N. SANTIAGO EIRELI - Débito de R$ 15.581,90

42 - STRATA PATRIMONIAL EMP&PARCT EIRELI - Débito de R$ 51.523,86

43 - R A QUARESMA PROVEDOR LTDA - Débito de R$ 250,00

44 - SC2 SHOPPING PARÁ LTDA - Débito de R$ 51.337,95

45 - O. R. COMERCIO DE TINTAS EIRELI - Débito de R$ 10.650,75

46 - TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Débito de R$ 420,00

47 - WR SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - Débito de R$ 2.400

48 - MUNÍCIPIO DE BELÉM - Débito de R$ 5.857,07

49 - MUNÍCIPIO DE BRAGANÇA - Débito de R$ 2.151,62

50 - MUNICÍPIO DE BENEVIDES - Débito de R$ 26.118,30

51 - MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS - Débito de R$ 2.078,85

52 - MUNICÍPIO DE CAPANEMA - Débito de R$ 145,73

53 - MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO - Débito de R$ 6.289,22

54 - MUNICÍPIO DE MARABÁ - Débito de R$ 9.215

55 - MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - Débito de R$ 2.383,90

56 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - Débito de R$ 2.158,80

57 - MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - Débito de R$ 5.764,66

58 - MUNICÍPIO DE PORTEL - Débito de R$ 2.780

59 - MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - Débito de R$ 34,07 3

60 - MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ - Débito de R$ 2.706,62

61 - MUNICÍPIO DE SANTARÉM - Débito de R$ 1.892,80

62 - MUNICÍPIO DE URUARÁ - Débito de R$ 1.083,67

63 - MUNICÍPIO DE VIGIA - Débito de R$ 84,61

64 - AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - Débito de R$ 145,63

65 - LIGA SERVICOS EM TELECOMUNICACOES - Débito de R$ 1.585,30

VEJA MAIS: