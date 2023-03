Dia do Consumidor terá descontos de até 90% nos shoppings de Belém

Quem aproveitar o Dia do Consumidor, comemorado nesta quarta-feira (15), para fazer compras nos shoppings da capital paraense, poderá encontrar descontos de até 90% nos produtos. Os preços e condições especiais, que serão estendidos em alguns estabelecimentos, já começaram a ser preparados pelos lojistas desde o início da semana e a expectativa é de que haja movimentação intensa. Entretanto, devido ao período, especialistas afirmam que os consumidores devem ter atenção redobrada para evitar prejuízos.

Em alguns estabelecimentos comerciais de Belém, a população poderá contar com programações específicas. De preços baixos a sorteios, os locais estão investindo em atrair mais clientes. Em um shopping localizado na avenida Visconde de Souza Franco e em outro na avenida Augusto Montenegro, por exemplo, os descontos chegarão a 90% e uma roleta da sorte estará disponível entre os dias 15 e 26 de março. Já em outro, na BR-316, as promoções em comemoração a data contarão com até 70% a menos nos produtos e itens selecionados.

Expectativa é de alto movimento

Já em outro shopping localizado na avenida Independência, o clima de preparação para o Dia do Consumidor já estava presente desde a semana passada. Marcelo Vilhena, consultor responsável de uma loja do ramo da perfumaria, afirma que o fluxo de clientes cresceu desde o anúncio das ofertas, que chegam a 50%. “A movimentação fica maior no final de semana. Desde sexta-feira passada, melhorou muito. No início da semana a gente sente que o movimento tende a diminuir um pouco, mas estimamos que, a partir desta sexta-feira que vem, venha a subir mais ainda”, diz.

As condições de pagamentos para os clientes serão mantidas para os produtos em promoção. Marcelo explica que os parcelamentos podem chegar a até dez vezes, dependendo do valor da compra. “Pode ser à vista, no crédito a gente parcela de duas vezes a partir de R$ 80. Vai ser uma semana de promoção em alguns produtos específicos da loja. Começamos na sexta-feira passada e vamos até esse final de semana. Temos itens com 20%, 30% e até 50% de desconto. O que mais procuram são artigos de perfumaria, hidratantes e maquiagens”, destaca.

Lojista espera crescimento de 40% nas vendas

Jurema Lopo é subgerente de uma loja de venda de malas, bolsas e mochilas do mesmo shopping. Em alusão ao Dia do Consumidor, o estabelecimento ficará com todos os produtos com desconto de 10% até o dia 19 de março. “A gente espera que venda mais de 40% dos que no ano passado. Desde quando a promoção começou, no dia 13 deste mês, já vendemos bastante e esperamos que, por causa do desconto, as vendas aumentem, já que os clientes sempre procuram por uma condição especial. Como colocamos na vitrine da loja, isso tem chamado bastante atenção”, relata.

A expectativa da lojista é que as malas sejam o principal alvo dos consumidores. Para isso, o estoque foi preparado com antecedência e os clientes podem ter acesso a parcelamentos especiais, que podem chegar a até seis vezes sem juros. “Temos bastante mercadoria na loja. Tudo está preparado para atender os clientes. E temos de tudo: malas, bolsas femininas e, principalmente, a parte escolar. A nossa expectativa é que a grande saída seja de malas, que é o alvo de vendas da loja. É o que mais vendemos aqui”, completa Jurema.

Alerta

O advogado e especialista em direito do consumidor Antônio Gama alerta que os cuidados envolvendo datas comemorativas e promoções precisam de uma atenção. Isso porque, segundo ele, a prática de “maquiar” os preços é comum em algumas lojas. “A primeira dica para o cliente é ele saber se o produto realmente está em oferta. É muito normal as empresas falarem que os produtos estão em oferta, quando não estão e continuam oferecendo o mesmo preço de anteriormente. Então, se o consumidor já tem interesse há algum tempo em comprar o item, ele verifica se realmente esse item sofreu baixa de preço”.

As compras feitas pela internet também precisam de atenção. Segundo Antônio, o consumidor tem que estar atento se as empresas que funcionam no meio digital vão cumprir com a venda. “Antes de comprar determinado produto pela internet, o cliente tem que tirar um print do que foi oferecido, para que, quando ele receber, saber se está recebendo exatamente aquilo que foi ofertado. Muitas das vezes, se oferta um determinado produto, com determinadas condições, e quando o consumidor recebe, não é o que foi vendido, então, é muito bom se atentar na oferta”, ressalta.