Pagamentos do Bolsa Família começam nesta semana; confira as datas e quem pode receber

A partir desta quarta-feira (18), a Caixa Econômica começa a efetuar o pagamento referente ao mês de janeiro do Bolsa Família, antigo Auxílio Brasil. O valor de R$ 600 será efetuado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), impresso no cartão de cada titular. Os beneficiários têm até 120 dias para fazer o saque do Bolsa Família. As informações são do portal UOL.

Confira o calendário de pagamento:

NIS final 1: 18 de janeiro

NIS final 2: 19 de janeiro

NIS final 3: 20 de janeiro

NIS final 4: 23 de janeiro

NIS final 5: 24 de janeiro

NIS final 6: 25 de janeiro

NIS final 7: 26 de janeiro

NIS final 8: 27 de janeiro

NIS final 9: 30 de janeiro

NIS final 0: 31 de janeiro

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para se receber o Bolsa Família 2023, a família interessada deve atender os seguintes critérios:

Ter renda familiar mensal por pessoa abaixo de R$ 105 (situação de extrema pobreza);

Ter renda familiar mensal por pessoa abaixo de R$ 205 (situação de pobreza) e pelo menos um membro familiar gestante ou menor de 21 anos;

Possuir um membro familiar que receba o "Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social"

A frequência escolar das crianças da família é de 85% ou mais;

As mulheres lactantes da família recebem acompanhamento médico;

As grávidas que fazem parte do núcleo familiar realizam pré-natal;

As grávidas que fazem parte do núcleo familiar realizam pré-natal;

A carteirinha de vacinação das crianças está em dia;

Quem era beneficiário do Auxílio Brasil deve manter seus dados atualizados no CadÚnico para continuar recebendo o saldo normalmente

Como sacar o dinheiro do Bolsa Família?

Assim que cair na conta, o valor poderá ser sacado em terminais de autoatendimento e lotéricas ou movimentado virtualmente por meio do Caixa Tem. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, espera-se que, a partir de março, as famílias também recebam o acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).