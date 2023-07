Criminosos também invadiram contas de e-mails e WhatsApp da primeira-dama Daniela Barbalho

Além do perfil da rede social Instagram, a primeira-dama do Pará e conselheira Daniela Barbalho também teve suas contas de e-mails pessoais e de WhatsApp invadidas por criminosos. A informação foi divulgada pela própria Daniela, que pediu aos seguidores que não fizessem nenhum tipo de movimentação bancária solicitada em seu nome, porque é golpe. Segundo ela, as medidas cabíveis já estão sendo tomadas.

Na madrugada desta quinta-feira (13), criminosos usaram o perfil da primeira-dama para aplicar o "Golpe do PIX multiplicador", que consiste na promessa de "investimento com retorno imediato" por meio do sistema de transferência desenvolvido pelo Banco Central. Eles pediam transferências via PIX prometendo multiplicar os ganhos de quem entra no esquema e chegaram a compartilhar falsas mensagens de pessoas que teriam recebido retorno do "investimento".

Daniela conseguiu recuperar sua conta no início da tarde. "Minha conta foi invadida por criminosos nesta quarta-feira (12), durante a noite. O acesso da rede social foi recuperado e todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas", disse a nota publicada pela primeira-dama em seu instagram. Na mesma publicação, o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, respondeu que o caso está sendo investigado. "PC em diligências, conselheira", escreveu.