Criança é morta e cinco indígenas ficam feridos em ataque a tiros na terra Yanomami

Uma criança indígena da etnia Yanomami foi morta e outros cinco indígenas ficaram feridos durante um ataque a tiros na comunidade Parima, dentro da Terra Indígena Yanomami nessa segunda-feira (3).

A informação foi divulgada pelo Ministério dos Povos Indígenas, que também informou que os agressores fugiram.

Segundo a pasta, a situação está sob controle.

As vítimas foram socorridas por servidores da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) que atuam em uma base de apoio da região.

Após o ataque, equipes da Polícia Federal, servidores da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), da Força Nacional e da Força Nacional de Saúde Pública foram enviadas para a região.

Ainda não se sabe as circunstâncias do ataque e nem quem são os agressores, mas a suspeita é de que o ataque tenha sido causado por garimpeiros que ainda atuam no território.

Esse não é o primeiro ataque a tiros contra indígenas registrado no território neste ano: em abril, um indígena Yanomami morreu e outros dois foram baleados por garimpeiros ilegais na comunidade Uxiu.



Alvo há décadas de garimpeiros ilegais, o maior território indígena do Brasil enfrentou nos últimos o avanço desenfreado da atividade ilegal no território. Em 2022, a devastação chegou a 54%.