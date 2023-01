Cresce o segmento de academias de ginástica com o público que quer estilo de vida mais saudável

Com a chegada do novo ano, cresce a procura por academias de ginástica, advinda, principalmente, daqueles que querem uma uma vida mais saudável no novo ciclo que se inicia. O movimento impacta fortemente o mercado, que começa a ver nos primeiros dias de 2023 um crescimento exponencial. A fisioterapeuta e profissional de Educação Física Carmen Bastos, de 62 anos, é dona de uma academia que já tem 30 anos de existência, primeiro em Belém e, nos últimos anos, em Ananindeua. A vinda de novos alunos para o empreendimento surpreendeu a profissional neste início de ano. “Estamos recebendo uma média de dez novos alunos por dia, sem contar aqueles que já eram nossos e estão renovando as matrículas”, contabiliza.

Segundo Carmen, desde o final de dezembro, o movimento na academia começou a crescer. Para ela, o que tem motivado as pessoas é a busca pela saúde, principalmente por parte dos que estavam sedentários e que precisavam de exercícios físicos, muitas vezes até indicados por médicos. “Vejo muitas pessoas ansiosas, outras querendo emagrecer. Tem também aquelas que vão fazer cirurgias e precisam de condicionamento melhor para enfrentar o procedimento. Enfim, a conscientização pelo corpo em movimento está no auge”, acredita.

Para ela, é fundamental que os empreendimentos se preparem para esse novo público e busquem oferecer soluções para todos os tipos de pessoas. “Ter uma equipe boa é muito importante. Ninguém faz nada sozinho e todos contribuem para a qualidade do serviço, que nos dá essa credibilidade. No nosso caso, também temos uma tradição já de muitos anos no mercado. Só em Ananindeua, estamos há 14 anos fixados”, pontua ela, acrescentando que a maioria dos novos alunos na academia é de homens.

Garantir um processo de envelhecimento mais saudável motiva novos alunos

São pessoas como o publicitário Hygor Monteiro, de 30 anos. Ele diz que decidiu entrar para a academia ainda no final do ano passado, pois estava pesando 102 quilos e já se sentia incomodado. “Somado a isso, alguns influencers nerds de meia idade que eu acompanho começaram entre eles uma campanha chamada de ‘Velho Gostoso’. Eles sempre foram sedentários e gordinhos que nem eu, mas mudaram bastante em 2022, e isso me influenciou a fazer o mesmo. Tenho tentado mudar a forma de me relacionar com a academia, evitando horários de pico para não me desmotivar e me esforçando para começar o dia indo para a academia. Não tem sido fácil e acredito que nunca vai ser, mas, me desafio todo dia, sempre respeitando minha evolução pessoal, sem me comparar e sem colocar metas insanas”, conta.

Já a comunicóloga Rayane Moreira, de 27 anos, ressalta que a proximidade dos 30 anos de idade acenderam um alerta para a busca por uma vida mais saudável e menos sedentária. “Eu ensaiava começar a treinar desde 2018, mas sempre tinha impeditivos por conta de horários, faculdade, trabalho e um pouco de preguiça. Da pandemia para cá comecei a consumir bastante conteúdo na internet de meninas que compartilham as suas rotinas de treino e resultados e isso foi me dando coragem. Também teve o fator idade, afinal, com o tempo, o metabolismo começa a desacelerar e comecei a perceber mudanças no meu corpo”, lembra ela, que procurou encaixar a prática de exercícios na academia a sua rotina. “Tenho ido depois do trabalho, no horário das 18h30, e isso tem se encaixado perfeitamente à minha rotina atual, pois a academia é perto do trabalho e isso tem me ajudado a manter o foco. A autoestima agradece”, conclui.