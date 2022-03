Cresce número de empresas fechadas no Pará; saiba como evitar problemas

O número de empresas fechadas no ano passado representou uma alta de 27,2% em relação ao ano anterior, passando de 17.877 para 22.740, segundo a Junta Comercial do Pará (Jucepa). Porém, não basta abandonar o empreendimento; há um jeito correto de fechar o negócio de modo a evitar problemas no futuro.

De acordo com a entidade, o primeiro passo para fechar uma empresa de forma segura é registrar o processo de extinção na Junta Comercial, que é gratuito – o usuário não paga nada para registrar o seu processo de extinção na Jucepa. Após o registro, é necessário verificar se ainda restou alguma pendência dos órgãos licenciadores. Assim, a empresa será fechada de fato e não deixará nenhuma dívida referente ao período de sua existência.

Analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae-PA), Péricles Diniz explica que, toda vez que o empresário for fechar uma empresa, ele precisa verificar as pendências, principalmente as que se referem a recolhimento de impostos e obrigações financeiras. Além disso, as obrigações trabalhistas também, e caso a empresa tenha funcionário precisa ver quais são as pendências e pagar os que vão ser demitidos.

“Esse é o principal processo, principalmente porque o empresário, quando fecha uma empresa, caso tenha alguma dívida, ela passa a ser do CPF [Cadastro de Pessoa Física] do empresário. Isso pode gerar uma série de implicações, especialmente se for dívida ativa da União ou dívidas previdenciárias. Então, é importante que ele verifique tudo antes de fechar a empresa. Mesmo antes de fechá-la formalmente, ele já pode negociar débitos caso seja necessário. E a partir daí, quando ele estiver com as pendências em dia, todo o processo estará regular”, orienta Péricles.

Estatísticas que o próprio Sebrae elabora apontam que o motivo para que 80% das empresas fechassem foram erros de planejamento e na concepção do negócio da empresa. “É importante que o empresário perceba isso. Uma empresa que não tem um planejamento antes de ser aberta, um norte, noção do que vai fazer, tem uma tendência muito maior a falir do que uma empresa que fez esse planejamento anteriormente. Planejar e testar o produto ou serviço em condições de mercado antes de colocar a empresa para funcionar é fundamental para qualquer empresário”.

Ao fechar seu negócio, por qualquer motivo, Péricles diz que o empresário precisa analisar quais erros cometeu. Em vez de culpar a questão financeira, por não ter conseguido vender ou manter as finanças estabelecidas, ele deve olhar para a gestão, falta de planejamento e, provavelmente, não entendeu o mercado corretamente, de acordo com o especialista.

“Não saber quais seriam os seus custos, fixos e variáveis, antes de abrir a empresa. E ele faliu, né? Então é fundamental que ele verifique onde errou, faça uma autoavaliação da gestão da empresa e, quando for entrar em um novo negócio, que tente ter um planejamento estruturado, tentando pegar todos os pontos possíveis da experiência, que devem ser verificados antes de abrir a empresa e, a partir daí, abrir um negócio com mais segurança e com probabilidade de ter sucesso”, avalia.

Como fechar uma empresa corretamente