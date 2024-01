Cotação do dólar hoje: qual o valor do dólar para real nesta sexta-feira (12/01)

INFLAÇÃO DOS ALIMENTOS BÁSICOS

Arroz e feijão sobem de preço e impactam venda de refeições na região metropolitana de Belém

De acordo com o IPCA, em dezembro, a alta desses alimentos ficou em 4,62% (arroz) e 23,88% (feijão) na capital paraense. Empreendedoras do ramo temem afugentar clientes com o repasse do custo dos insumos para os pratos comercializados.