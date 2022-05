Consumidores paraenses reclamam de preços iguais para produtos com embalagens menores

Com a inflação crescente – o último Índice de Preços Calculados ao Consumidor (IPCA) apontou um aumento de 1,06% no mês de abril e uma alta acumulada de 12,13% em 12 meses –, a indústria vem optando por reduzir embalagens para fazer o preço dos produtos ‘caber’ no bolso dos consumidores.

Funcionária de um banco em Belém, Marcela Sarmanho diz que vem observando as mudanças, especialmente no preço dos biscoitos que compra para a filha Manoela, de seis anos. “Sinto que meu poder de compra, de fato, diminuiu, nos produtos específicos e que reflete no orçamento como um todo, porque preciso comprar em maior quantidade para atender as nossas necessidades”, afirma.

A fisioterapeuta Fernanda Oliveira também tem a sensação de impotência nessa situação, e diz que precisou repensar a estratégia das compras que faz em casa. “Me sinto limitada. Eu tenho que selecionar muito bem as compras para poder ter o que preciso na minha casa. Não dá para comprar sem analisar os preços na ponta do lápis”, pontuou.

A advogada Suelen Queiroz reforça o pensamento das consumidoras e conta que não é recente essa constatação sobre o tamanho das embalagens. “Acredito que é justamente porque está tudo aumentando e muitas vezes não dá para repassar esse aumento de forma escancarada para o consumidor. Como consumidora, me sinto enganada, mas também sou empreendedora, e hoje busco entender também que é inevitável”, conclui.

Menos fósforos na caixa, biscoitos que encolheram e frascos mais leves de refrigerantes e até de lava roupas. O goiabinha, biscoito clássico da Piraquê, teve sua embalagem reduzida de 100g para 75g. O wafer de chocolate diminuiu de 160g para 100g. Na Nestlé, os biscoitos das marcas Bono e Nesfit ficaram 10% e 20% menores, respectivamente, e o achocolatado Nescau diminuiu em 7,5%.

O economista Nélio Bordalo lembra que, primeiramente, é importante destacar que as empresas têm o direito de alterar o peso e a quantidade dos produtos, mas também têm a obrigação de deixar visível a mudança e cumprir o que diz a embalagem – do contrário, estará cometendo um crime previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ele ressalta que o fenômeno é conhecido em inglês como "shrinkflation" e pode ser traduzido como "reduflação". É uma estratégia comercial das marcas em diminuir o produto para não aumentar o preço.

“Os consumidores são afetados, financeiramente, por estarem pagando o mesmo valor pelo produto que tinha uma embalagem com peso maior, e muitas vezes não percebem que ocorreu uma redução no peso ou na quantidade do produto na nova embalagem”, explica. “De que forma isso poderia ser revertido? Poderia ser feita uma campanha dos próprios consumidores, ou associações de consumidores, que se sentem prejudicados e deixar de comprar o produto, como forma de protestar contra essa pratica”, finaliza.