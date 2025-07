Congressistas dos EUA querem lei para sanções a países que compram da Rússia, diz senador brasileiro

O senador Carlos Viana (Podemos), integrante da comitiva de senadores que está em Washington (EUA) para debater as tarifas dos Estados Unidos ao Brasil, afirmou nesta quarta-feira, 30, que o grupo foi alertado por congressistas americanos da aprovação de uma lei para punir quem mantiver negociações com a Rússia. A medida poderia afetar o Brasil, que faz comércio de fertilizantes com o país.

"Há outra crise pior que pode nos atingir em 90 dias. Tanto republicanos como democratas foram firmes em dizer que vão criar uma lei para aplicar sanções automáticas para todos os países que negociam com a Rússia. E não será um decreto do presidente da República como foi o tarifaço, será uma lei americana. Os dois partidos apoiarão", disse Viana em entrevista a jornalistas em Washington.

Para o senador, o "recado" dos congressistas possibilitará ao Brasil ter tempo de se preparar, diferentemente do que houve com as tarifas, que entrarão em vigor na sexta-feira, 1º de agosto.

"Temos que trabalhar com antecedência. A política externa brasileira está sendo avisada de que há algo que poderá nos atingir com muito mais força nos próximos 90 dias. Estamos fazendo esse alerta", falou.

Segundo Viana, um senador norte-americano afirmou à comitiva que o Brasil poderá ter a possibilidade de apresentar razões para conseguir manter a compra de fertilizantes sem ferir a lei americana.