Sejudh divulga edital para processo seletivo para estagiários; acesse

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) divulgou nesta sexta-feira (22) o II Edital para realização de processo seletivo para a contratação de estagiários que estejam cursando os níveis médio e superior, em diversas áreas, para atuação em diferentes setores da secretaria.

Serão admitidos estagiários de administração, ciências contábeis, direito, serviço social tecnologia da informação ou rede de computadores, secretariado bilingue/trilingue, comunicação social - habilitação em jornalismo e pedagogia.

O currículo deverá ser enviado, obrigatoriamente para o e-mail comissao.pse@sejudh.pa.gov.br, no formato PDF, informando no campo “Assunto”, nome do curso e candidato. A inscrição começa na próxima segunda-feira, 25 de outubro.

O edital pode ser acessado aqui.