Sefa assina contrato para realização do concurso de nível superior

06/10/2021 12h33 - Atualizada hoje 15h35

Foi assinado nesta quarta-feira (6), na sede da Secretaria de Estado da Fazenda, (Sefa), em Belém, o contrato entre o Governo do Estado do Pará, por meio das Secretarias de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e Secretaria de Fazenda (Sefa), com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa (Fadesp) para realização do concurso para cargos das carreiras da Administração Tributária (CAT) da Sefa.

A Fundação foi selecionada pela Seplad e vai prestar os serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para a homologação do concurso público, com a seleção de candidatos, visando o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, conforme prevê o edital de concorrência.

Serão ofertadas 48 vagas de provimento imediato e mais 62 de cadastro reserva, divididas para os cargos de auditor Fiscal de Receitas Estaduais (AFRE) e Fiscal de Receitas Estaduais (FRE). As provas ocorrerão nos municípios de Belém, Altamira, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

A titular da Seplad, Hana Ghassan, que é auditora fiscal de receitas estaduais concursada no Pará, afirmou que o Estado está realizando, atualmente, 16 concursos, e que esta ação é parte da estratégia de fortalecimento do serviço público. “A nossa intenção é realizar um concurso seguro e transparente, para selecionar os candidatos mais preparados para atuar na gestão fazendária”, disse.

Já o titular da Sefa, René Sousa Júnior, disse que a assinatura do contrato é um marco nos esforços para preencher os cargos vagos na fazenda pública estadual.

“O concurso da Sefa do Pará é muito procurado, no país todo, os salários são muito bons e atraem candidatos de todos os estados. E a nossa expectativa é selecionar os melhores candidatos e realizar um evento com muita segurança”. René Sousa Júnior informou, ainda, que os candidatos selecionados no certame receberão treinamento para atuar nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização.

A Fadesp é uma instituição de direito privado, criada em 1977 para dar suporte às atividades da Universidade Federal do Pará (UFPA). A empresa terá 30 dias para apresentar o edital do concurso à comissão organizadora, regulamentando o certame.

Participaram do evento o subsecretário de Administração Tributária da Sefa, Eli Sosinho e o secretário adjunto do Tesouro, Lourival Barbalho Junior, além dos diretores da Sefa; pela Seplad estiveram presentes Thainná Alencar Vieira, secretária adjunta de Gestão de Pessoas; Josynélia Raiol, secretária adjunta de Modernização e Gestão Administrativa e Ivaldo Ledo, secretário Adjunto de Planejamento e Orçamento, além de diretores. Também compareceram os representantes do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará, Sindifisco, e da Associação do Fisco Estadual do Pará, Asfepa.