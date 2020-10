MPF prorroga prazo de inscrição para seleção de estágio; confira

O Ministério Público Federal (MPF) anunciou na quinta-feira (29) prorrogação no prazo de inscrições do processo seletivo para vagas de estágio em Direito, Arquivologia e suporte técnico em Tecnologia da Informação (TI) em unidades da instituição em todo o Pará. A data e horários de prova também sofreram alteração.

A bolsa é de R$ 850, mais auxílio-transporte, e jornada de estágio é de 20 horas semanais.

As pré-inscrições podem ser feitas das 8h do dia 3 de novembro às 12h do dia 4 do mesmo mês. O prazo para a confirmação das inscrições vai até as 23h59, também do dia 4.

Até as 8h do dia 3, as inscrições ficarão suspensas para manutenção do sistema de informática utilizado para os registros.

A aplicação de provas para todos os candidatos será no dia 9 de novembro. O horário da aplicação para os candidatos da área de Direito, será das 10 às 13h30h. Para os candidatos de suporte técnico em Tecnologia da Informação (TI), será das 9h30 às 12h. Para candidatos de Arquivologia, a prova será das 10h às 12h.

A divulgação do resultado final e homologação do concurso será no dia 26.

Na área do Direito há vagas para as unidades do MPF em Belém, Santarém, Marabá, Redenção e Paragominas. Nas áreas de Arquivologia e suporte técnico de TI as vagas são para estágio na capital.

Documentação

O MPF alerta que não serão efetivadas as inscrições solicitadas sem o envio da documentação exigida no processo seletivo. É necessário anexar a documentação ao enviar o e-mail de confirmação das inscrições.

Serviço

Processo seletivo para vagas de estágio do Ministério Público Federal

Pré-inscrições: de 8h do dia 3 de novembro às 12h do dia 4 de novembro

Aplicação de provas: 9 de novembro, das 9h30 às 13h, em ambiente virtual

Mais informações em: www.mpf.mp.br/pa/estagie-conosco