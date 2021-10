Inscrições para o processo seletivo da IOEPA se encerram amanhã; veja as vagas

Terminam nesta segunda-feira (11) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA). Ao todo, estão sendo ofertadas quinze vagas e cadastro de reserva em funções temporárias de Nível Médio, sendo onze vagas para os Cargos de Assistente Administrativo e quatro para Técnicos de Operações Gráficas, todas em Belém.

Veja mais vagas de emprego no Pará

Para se inscrever gratuitamente, o candidato deve acessar o site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (www.sipros.pa.gov.br), endereço onde também é possível ter acesso ao edital com todas as regras do processo seletivo. A seleção será realizada por meio de análise documental e curricular e mais entrevista, todas de caráter eliminatório e classificatório.

Os aprovados devem trabalhar na sede da Imprensa Oficial, na Travessa do Chaco, Bairro do Marco, em Belém, em jornada de seis horas diárias, totalizando trinta horas semanais, em horário estabelecido de acordo com a necessidade da IOEPA. A remuneração base é R$ 1.100,00.

A contratação para o trabalho temporário será por doze meses, podendo ser prorrogada por igual período a critério e/ou necessidade da administração.