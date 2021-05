Com o início do verão, aumenta procura por ventiladores e ar condicionados em Belém

Com o início do verão amazônico, começou a crescer a procura por ventiladores e ar condicionados nas lojas da Grande Belém. As altas temperaturas e o aumento da umidade, que chegam a 33º e 90%, respectivamente, levam os gerentes de lojas de eletroeletrônicos a aproveitar o período de crescente demanda dos consumidores para faturar mais e, ainda, planejar estrategicamente as promoções dos equipamentos para melhorar as vendas.

“Estávamos sem split há umas duas semanas e chegou no estoque semana passada, aí começamos a vender bastante. A procura por ventilador, por exemplo, está 20% maior do que antes”, afirmou o gerente da loja Novo Mundo localizada na avenida 13 de Maio, uma das mais movimentadas do centro comercial de Belém.

E para ajudar a amenizar o calor, Sheyla Aragão começou a pesquisar o preço de ventiladores na loja Liliani, na rua Santo Antônio, também no comércio. “Eu comecei a procurar por causa do Abraão, meu bebê, que está com um mês, então é difícil ficar na quentura. Tenho ventilador, mas é fraco, e está muito quente, aí só estou decidindo se compro um ventilador de pé ou um de parede mesmo”, explicou a moradora do bairro do Jurunas.

Ricele Alves, de 33 anos, foi até o comércio com a esposa, Cecília Souza, também em busca de um novo aliado contra o calor. Naturais de Goiás, eles estão à trabalho em Belém e devem passar um tempo, então, com a temperatura maior na cidade, estão impressionados com a umidade. “Temos um ventilador, mas vamos comprar outro, porque é muito abafado, não dá para aliviar o calor com um ventilador fraco”, disse o operador de torre de telefonia.

O gerente da loja, Ricardo Brito, também reforça que a procura pelos equipamentos aumentou e, com isso, o estabelecimento já planeja as estratégias para melhorar as vendas, aproveitando o período de aumento da procura. “Está começando a procura agora, né, então a gente já está começando a se organizar para atender essa demanda e melhorar os lucros da loja”, pontuou.