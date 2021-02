Caminhão que transportava 15 mil litros combustível é interceptado, em Conceição do Araguaia

Um caminhão-tanque que tentava transportar cerca de 15 mil litros de combustível sem nota fiscal foi interceptado após o motorista tentar fugir de um posto de fiscalização, no município de Conceição do Araguaia, sudeste paraense, no último sábado (13). As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (15).

O veículo saiu de Goiânia, capital do Estado de Goiás, e tinha como destino o município de Parauapebas. O motorista foi interceptado por uma viatura da Secretaria da Fazenda (Sefa) após tentar se evadir do posto fiscal.

Os servidores constataram que ele transportava 15 mil litros de combustível etanol sem nota fiscal. Ele foi autuado em mais de R$ 54 mil por tentar burlar a fiscalização e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com multa sobre o combustível. O caminhão ficará retido até o pagamento das multas.