Calendário para o pagamento do licenciamento 2023 do Detran está disponível

O calendário de pagamento do licenciamento anual de veículos de 2023 foi disponibilizado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) para consulta nesta segunda-feira (2). As datas de vencimento terão início em março e se encerram em novembro. Os usuários podem entrar no site do Detran Pará e verificar a data de vencimento de acordo com o final da placa do veículo. Com informações da Agência Pará e do Detran.

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ou licenciamento, como é mais conhecido, é um documento que deve ser pago anualmente, pois atesta que o veículo está em conformidade para circular com segurança em vias públicas.

Segundo o levantamento realizado pelo Detran no final de 2022, mais de 50% da frota registrada no Pará está inadimplente com o CRLV. Na época, do total de aproximadamente 2,5 milhões de veículos no Pará, 1.409 milhão está em atraso, o que corresponde a 57,55% do total da frota no Estado.

O condutor deve estar atento, pois o licenciamento completo do veículo engloba outros itens: Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), além de possíveis multas dos órgãos autuadores, a exemplo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Neste caso, o proprietário do veículo deve, antes mesmo de efetuar o pagamento do licenciamento, consultar no site dessas instituições federais, se há infrações pendentes de pagamento.

Se o condutor atrasar o licenciamento e for flagrado por um agente de trânsito, terá que pagar multa por falta grave, no valor de R$ 293,47. Além disso, o automóvel poderá ficar retido no parque do Detran até o proprietário quitar a pendência.

Como baixar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico?

O proprietário do veículo, após o pagamento do licenciamento, que inclui todos os débitos do veículo, poderão baixar o documento ou simplesmente imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) também no site do Detran na opção “Emissão de CRLV-E”, na aba de Veículos.

O Documento de Arrecadação do Social (DAE) de taxa de Licenciamento pode ser baixado pelo site do Detran a partir do dia 9 deste mês.

O Detran lembra que o usuário deve realizar o pagamento preferencialmente nas agências do Banpará, Banco do Brasil, Itaú, Banco da Amazônia e Bradesco.

Outra dica é não efetuar o pagamento após a data de vencimento para evitar transtornos com a compensação.

Operação em Salinas e Santa Bárbara flagra veículos com pendências

O Detran tem feito fiscalização de veículos nos postos em Santa Bárbara e Salinópolis, aproveitando o movimento de turistas nesta época do ano.

Em Salinópolis, segundo o órgão, o movimento é intenso no posto de fiscalização do órgão, na PA 124. Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (2), dezenas de condutores tem procurado o atendimento, a maioria deles atrás de quitar licenciamento em atraso e multas pendentes de pagamento.

O coordenador de registro de veículos do Detran, Enrique Barbosa, explica que o usuário pode procurar os serviços até esta terça-feira (3), tanto para emissão de boleto quanto para pagamento. "Montamos essa estrutura novamente para atender o usuário que ainda não regularizou o seu veículo, para que as pessoas possam ser atendidas de imediato e seguirem viagem tranquilamente. Vale ressaltar que o condutor terá todos os serviços disponíveis, e que o pagamento do licenciamento pode ser parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes", detalha.

Os veículos com licenciamento atrasado são identificamos pela Central de Controle de Operações Viárias - Sentinela, e parados pelos agentes de fiscalização, que constatam a irregularidade e encaminham o condutor para a equipe de veículos. Do último dia 20 até esta quinta-feira (29), o Detran abordou 211 veículos na entrada de Salinópolis identificados pelo Sentinela. Desses, 115 foram regularizados e 9 removidos ao parque de retenção do Detran no município.