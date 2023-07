Caixa Econômica Federal abre agências mais cedo para incentivar renegociação no Desenrola

Os clientes da Caixa Econômica Federal estão sendo incentivados a renegociar suas dívidas por meio do programa Desenrola Brasil, e para isso, o banco abrirá todas as agências uma hora mais cedo nesta sexta-feira (21) para promover um mutirão de renegociação. Nos primeiros dias do programa, cerca de 225 mil pessoas com dívidas de até R$ 100 já tiveram o nome limpo, conforme informações da Caixa.

Para ampliar o alcance da iniciativa, a Caixa enviará um caminhão-agência para a cidade de Santos (SP), reforçando a mobilização e atendendo a população de forma mais direcionada. Além disso, a presidenta da Caixa, Maria Rita Serrano, visitará agências no Distrito Federal, enquanto diversos diretores da instituição farão o mesmo em outros estados.

Serasa identifica movimento de renegociação

A Serasa informou que, nesta quinta-feira, 98.233 dívidas foram negociadas através da plataforma até as 16h. O número é 30% maior que o registrado nas últimas cinco quintas, ainda de acordo com o birô de informações de crédito.

Os números da Serasa incluem renegociações em geral, mas podem trazer um bom termômetro do aumento da demanda causado pelo Desenrola.

Caixa oferece descontos de 40% a 90% para pagamento à vista

O mutirão tem mostrado resultados positivos, com o dobro da procura normal por renegociação em comparação aos dias regulares. Para facilitar o processo de quitação das dívidas, a Caixa oferece descontos de 40% a 90% para pagamento à vista, e também possibilita o parcelamento em 12 até 96 meses, dependendo do contrato do cliente.

Além do Programa Desenrola Brasil, que começou a vigorar na segunda-feira (17), a Caixa também está promovendo o Tudo em Dia Caixa, uma campanha própria de renegociação de dívidas. Nessa campanha, descontos de 40% a 90% estão disponíveis tanto para pessoas físicas quanto jurídicas que possuam débitos com a instituição. Quanto menor o número de parcelas, maior o desconto oferecido.

A primeira fase do Programa Desenrola possibilita a negociação de dívidas bancárias e engloba duas ações paralelas. A primeira ação beneficia clientes com débitos de até R$ 100 vencidos até 31 de dezembro do ano passado, permitindo a retirada do nome do cadastro negativo, embora a dívida não seja perdoada. A segunda ação é voltada para pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil e dívidas em banco sem limite de valor, com possibilidade de renegociação direta em troca da antecipação de créditos tributários, beneficiando tanto o cliente quanto a instituição financeira.