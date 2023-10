Caixa abre mais cedo e pega clientes de surpresa

As agências da Caixa Econômica Federal abriram uma hora mais cedo nesta quarta-feira (18), para agilizar atendimentos sobre os programas 'Desenrola', de renegociação de dívidas, 'Minha Casa, Minha Vida' e 'Bolsa Família', que iniciou mais uma rodada de pagamentos ontem.

A medida faz parte da campanha "Tá na Caixa" e valeu para todas as agências do banco no país. A campanha foi criada pela nova gestão para melhorar os serviços e a imagem do banco junto aos clientes. Nas agências de Belém, conhecidas pelas longas filas, muitos chegaram cedo movidos pela força do hábito, sem saber que o banco abriria às 9h. A principal demanda do dia foi o pagamento do Bolsa Família.

“Não sabia que ia abrir mais cedo. Cheguei umas 6h pra pegar meu Bolsa Família. Como sei que dia de pagamento é aquele caos, já costumo chegar bem cedinho, foi uma surpresa boa essa abertura mais cedo, senão ainda estaria lá no sol lá fora”, disse Paulo Roberto, um dos primeiros da fila a entrar na agência da avenida José Malcher, que tinha um movimento sereno de pessoas às 9h, sem qualquer tipo de tumulto.

Melhoria de Imagem

Henriete Bernabé, vice-presidente de riscos da Caixa, que esteve pessoalmente na agência Icoaraci (Ascom Caixa)

De acordo com a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, a ação faz parte de uma série de medidas que visam uma mudança de imagem do banco junto aos clientes. “Essas melhorias representam uma mudança de direção, em que seremos mais eficientes, com estratégias que se aproximam das necessidades e realidade dos nossos clientes e que se traduzem em um atendimento facilitado e ágil em nossas unidades e mais simples e intuitivo nos nossos canais digitais. É uma transformação conjuntural”, disse a presidente.

“Nosso maior propósito é sentir e compreender todo o atendimento, em todo o fluxo de processo. Priorizamos o cliente atendido e satisfeito em todas as suas necessidades, e para isso estamos dedicando atenção especial na busca por um atendimento humanizado e qualificado”, disse Henriete Bernabé, vice-presidente de riscos da Caixa, que esteve pessoalmente na agência Icoaraci, umas das que mais recebem reclamações em Belém.

Raimunda e Manoel vieram de Acará, município sem agências físicas da Caixa. (Ivan Duarte)

Apesar do anúncio de medidas para melhorar a abrangência da instituição, a antecipação da abertura das agências evidenciou situações de pessoas que moram em outros municípios paraenses, mas que precisam se deslocar à capital para tratar de questões que seriam facilmente resolvidas pela internet. A falta de agências em alguns municípios também obriga pessoas a virem para Belém ou outras cidades em busca de atendimento.

“Eu vim só pra fazer atualização do cadastro do Caixa Tem. Em Acará não tem agência, então temos que vim pra cá quando precisamos. Sem essa atualização, não consigo acessar o aplicativo. Nem sabia que iam abrir mais cedo, mas que bom, ganhamos uma hora”, disse Manoel Júnior, morador de Acará que chegou em Belém antes das 6h e que voltou logo após o atendimento na agência da avenida José Malcher.