Busca das empresas nortistas por crédito cresce 5,2%

A busca das empresas da região Norte por crédito registrou alta de 5,2% em setembro deste ano, quando comparada com o mesmo mês de 2019, a quarta elevação consecutiva, segundo o Indicador de Demanda das Empresas por Crédito, da Serasa Experian. Ainda na análise interanual, a região lidera o aumento de pedidos de empréstimos, seguido, bem depois, pelo Nordeste (1,4%) e pelo Centro-Oeste (1,0%). Em todo o país, o desemprenho segue na direção contrária, com queda de 3,3% na demanda por crédito, puxado pelas retrações do Sudeste (-7,3%) e do Sul (-1,2%).

Na comparação mensal, também houve aumento da busca empresarial por crédito. Na região Norte, houve um avanço de 2,8% na passagem de agosto para setembro, revertendo, em parte, o recuo acentuado do mês anterior (-10,9%). Todas as grandes regiões acompanharam esse desempenho, sendo o maior no Sudeste (3,2%). Nacionalmente, a variação mensal de setembro foi de 2,5%, após baixa de 6,0% em agosto. As demais regiões registraram: centro-oeste (2,7%), Nordeste (2,0%) e Sul (0,9%).

No acumulado do ano (de janeiro a setembro de 2020), os empresários nortistas são os únicos que aumentaram a busca por empréstimos. Enquanto, a região se destaca por uma ligeira alta de 0,1% durantes os meses de pandemia, o País surge com declínio de 5,5% no mesmo período, puxado pelas retrações acentuadas do Sudeste (-7,1%), Nordeste (-5,6%), Sul (-4,0%) e Centro-Oeste (-3,2%).

Todos os portes de negócios registraram queda na base anual, principalmente as micro e pequenas empresas, com declínio na procura por crédito de 3,4%. Em seguida estão as médias (-3,3%) e grandes (-1,2%). De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, a nova queda reflete a insegurança do empresário com o cenário político-econômico. "A sensação de incerteza sobre as reformas administrativas e tributárias costuma deixar os donos de negócios mais cautelosos. O que muitas das vezes pode levar ao adiamento da busca por crédito", explica.

Feita a análise ano a ano por segmento, a indústria ganha destaque entre os setores com a maior baixa do mês, e logo após aparecem as áreas de serviços também registraram alta de 2,5% cada, enquanto a Indústria teve aumento de 1,6%.