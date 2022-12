Bruno Dantas toma posse como presidente do Tribunal de Contas da União

Em cerimônia nesta terça-feira (14), o ministro Bruno Dantas tomou posse como presidente do Tribunal de Contas da União. A ocasião também teve o ministro Vital do Rêgo empossado vice-presidente e corregedor do tribunal.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além dos presidentes da Câmara e Senado, Arthur Lira (PP) e Rodrigo Pacheco (PSD), respectivamente, estiveram presentes.