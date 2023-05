Bolsas dos EUA fecham em queda nesta segunda-feira (1º)

Nesta segunda-feira (1º), os principais índices das bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em baixa. A informação que circula é de que os investidores estão preocupados com a situação do sistema bancário americano e à espera da decisão do Federal Reserve (Fed), o Banco Central do país) sobre a taxa de juros.

Representantes do Fed, a autoridade monetária americana, deve se reunir, na próxuma quarta-feira (3) para definir os juros do país. Em uma sessão de liquidez reduzida por causa do feriado do Dia do Trabalho, nesa segunda-feira, que fechou os mercados na Europa e na Ásia, o índice Dow Jones encerrou o dia em queda de 0,14%, aos 34 mil pontos.

O S&P 500 cedeu 0,04%, aos 4,1 mil pontos, enquanto o Nasdaq recuou 0,11%, aos 12,2 mil pontos. O resgate do First Republic Bank, que foi à falência, pelo JPMorgan, anunciado no início do dia, repercutiu no mercado. As ações do JPMorgan avançaram 2,14%.

Outros grandes bancos dos EUA, como o Citigroup, viu as ações subirem 0,38%, enquanto os papéis do Wells Fargo fecharam em alta de 1,61%. O Goldman Sachs recuou 0,84%. O Bank of America caiu 0,82%. As ações do Morgan Stanley cederam 2,27%.

O anúncio do JPMorgan foi feito depois que o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia informou que os reguladores decretaram a falência do First Republican Bank. Foi o terceiro banco americano a falir em dois meses, depois do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.

Segundo o Federal Deposit Corporation (FDIC), agência federal independente que tem função similar ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) no Brasil, o First Republican contava com ativos totais de US$ 229 bilhões e depósitos de cerca de US$ 103,9 bilhões no dia 13 de abril.