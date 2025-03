Bolsas da Europa interrompem sequência de ganhos e operam mistas, com Fed em foco

Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/03/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, interrompendo uma recente tendência de alta, à medida que o foco mudou dos gastos públicos da Alemanha para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,15%, a 553,46 pontos.

Ontem, os mercados acionários europeus acumularam ganhos pelo terceiro pregão seguido, após o Parlamento da Alemanha aprovar proposta que abre o caminho para o novo governo alemão ampliar fortemente seus gastos com defesa e infraestrutura.

Nesta quarta, a expectativa com o Fed inspira cautela nos negócios com ações. É amplamente esperado que o BC americano mantenha seus juros nos níveis atuais. Por isso, investidores vão acompanhar de perto os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, que deverá traçar uma piora do cenário econômico diante das incertezas geradas pela política tarifária do governo Trump.

Na Ásia, o Banco do Japão (BoJ) optou por manter seu juro básico em 0,50% nesta madrugada. Amanhã (20), o Banco da Inglaterra (BoE) provavelmente também deixará seu juro inalterado, em meio a sinais de fraqueza na economia do Reino Unido.

Logo mais, a Eurostat divulga números finais da inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro. A leitura preliminar apontou desaceleração da taxa anual do CPI para 2,4% em fevereiro, ante 2,5% no mês anterior.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,20%, enquanto a de Paris subia 0,20% e a de Frankfurt recuava 0,21%. Já as de Madri e Lisboa perdiam 0,12% e 0,59%, respectivamente, enquanto a de Milão avançava 0,41%.

