Bolsa opera em queda após início do governo Lula

O Ibovespa opera em forte queda, nesta segunda-feira (2), devido ao recuo de ações de empresas estatais. A movimentação trouxe preocupação para os investidores, especialmente, após a sinalização de que o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será mais intervencionista. Com informações do Estadão.

O principal índice acionário da B3, a bolsa de valores, recuou 3,03%, aos 106.407 pontos – na mínima da sessão até o momento — caiu aos 105.980 pontos, por volta das 12h05. Entre as principais quedas que contribuírem para o desempenho ruim do índice, estão as ações de empresas estatais. Os papéis do Banco do Brasil recuam quase 4%, e os da Petrobras perdiam cerca de 6%.

No domingo, 1º, na cerimônia de posse, Lula prometeu rever políticas mais liberais, como a reforma trabalhista e as privatizações de estatais, além de colocar por terra o que chamou de “estupidez” do teto de gastos – norma criada no governo do ex-presidente Michel Temer para limitar as despesas e garantir a sustentabilidade das contas públicas.

“O mercado está sentindo as falas mais duras do presidente, que vai se utilizar das empresas estatais para os devidos fins sociais. O Lula defendeu o papel dos bancos públicos e da Petrobras como indutores da economia, e mercado está lendo isso como negativo para as empresas”, afirmou Rodrigo Moliterno, sócio-fundador da Veedha Investimentos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)