Bolsa Família: veja quem recebe o benefício nesta quinta-feira (19)

Nesta quarta-feira (18), os beneficiários do Bolsa Família, do governo federal, começaram a receber as verbas destinadas ao programa. Os pagamentos serão feitos ao longo deste mês e de acordo com o último dígito do NIS impresso no cartão de cada titular, como já acontece. As informações são do G1 Nacional.

O primeiro grupo a receber o benefício foram as pessoas que têm o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Nesta quinta-feira (19), o pagamento será liberado para os beneficiários que têm o Número de Identificação Social (NIS) com final 2. O número é encontrado no cartão do Auxílio Brasil.

Aqueles que possuírem o NIS com final zero, por exemplo, só deverão receber o benefício em 31 de janeiro. O valor mínimo repassado às famílias é de R$ 600.

O benefício ainda não contará com os R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade prometidos por Lula e, por isso, ainda não é chamado oficialmente de "Bolsa Família" pelo governo. A expectativa é de que esse pagamento adicional só comece em março, quando o governo deve relançar o programa com o nome de "Novo Bolsa Família".

