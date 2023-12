Bolsa Família: Governo Federal divulga calendário de pagamento em 2024; confira

O Governo Federal anunciou, nesta terça-feira (26/12), o calendário de pagamentos do Bolsa Família referente ao ano de 2024. O cronograma inicia no dia 18 de janeiro e encerra no dia 23 de dezembro de 2024 e tem como base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS), presente no cartão do Bolsa Família dos beneficiários.

Os pagamentos ocorrem nos últimos 10 dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o depósito é antecipado. No primeiro dia de pagamentos, beneficiários com NIS de final 1 recebem, e assim por diante até o último dia, quando aqueles com NIS de final 0 têm seus pagamentos efetuados.

Para ser elegível ao Bolsa Família, as informações da família devem estar atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico) e a renda per capita da família não deve ultrapassar R$ 218 por mês.

Abaixo estão as datas do calendário para o ano de 2024:

Mês Início Fim Janeiro 18/01 31/01 Fevereiro 16/02 29/02 Março 15/03 28/03 Abril 17/04 30/04 Maio 17/05 31/05 Junho 17/06 28/06 Julho 18/07 31/07 Agosto 19/08 30/08 Setembro 17/09 30/09 Outubro 18/10 31/10 Novembro 18/11 29/11 Dezembro 10/12 23/12

Sobre o Bolsa Família

O Bolsa Família destina-se a famílias com renda per capita de até R$ 218 ao mês. O valor mínimo do repasse em 2023 é de R$ 600, com possíveis acréscimos dependendo das condições específicas da família.

O cronograma específico de pagamentos para janeiro de 2024 é o seguinte:

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 22 de janeiro;

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 29 de janeiro;

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.

Sobre o programa

A gestão do programa é conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal é responsável pela execução dos pagamentos.