Belém vai receber evento para debater os desafios digitais e tecnológicos no Pará

Belém vai receber, entre os dias 14 e 15 de setembro, o INOVAtic Pará 2023, evento voltado para promover o desenvolvimento regional e melhorar os processos da administração pública por meio da tecnologia da informação e comunicação. A programação conta com palestrantes da área, entre representantes de empresas ligadas ao setor digital e autoridades, para apresentar soluções à sociedade. O encontro é gratuito e ocorrerá no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), localizado na avenida Gentil Bittencourt.

Todo ano, o INOVAtic acontece em uma cidade diferente do Brasil. Juarez Quadros, ex-ministro das Comunicações, ex-presidente da Anatel e presidente do Conselho da FITec, é o curador do evento. Em entrevista ao Grupo Liberal, ele destacou que o objetivo das exposições e painéis que serão apresentados é fazer um apanhado geral da área tecnológica e os desafios encontrados, além de propor soluções e metas. Os principais assuntos debatidos serão as infovias da região amazônica, implantação do 5G, satélites, etc.

“Vai ter bastante troca de informação, muito conhecimento será transferido, principalmente para os universitários daqui”, afirmou Juarez. O curado também pontuou que diversos setores que fazem parte da economia local entrarão no rol de discussões e análise de como potencializar o uso da tecnologia para melhorar os processos. “Negócios que vão passando pela pecuária, pela mineração, pelo comércio, pela telefonia celular também, pela conexão e acesso via internet”.

Conectividade no Pará

O assunto da conectividade no estado será amplamente debatido durante o INOVAtic. Juarez afirma que a COP 30 em Belém, evento que ocorrerá em 2025, será um desafio, mas que não haverá problemas quanto à comunicação. “Eu sei que a COP 30 vai ser um desafio fabuloso, tanto para os governantes, quanto para os empresários, falta uma série de providências e eu tenho dito: ‘Olha, a telecomunicação não será um problema, o setor tem experiência, tanto em indústria, quanto as operadoras, no fornecimento de equipamentos”.

Soluções

Juarez apontou, ainda, que as soluções para a Amazônia devem ser pensadas de formas formas diferentes do que o restante do Brasil. “É uma região que requer muito cuidado, muita atenção e, com isso, sabemos da necessidade de soluções tecnológicas que são fundamentais aqui, principalmente na infraestrutura de telecomunicações. [Podemos ter] soluções por satélites, cabos de fibra óptica, que vão ser lançados no decorrer deste ano…”, frisou.

“Nós vamos tratar das infovias nos rios, das soluções por satélites, os cabos ópticos vão ser debatidos também no evento. Bom, além disso, há uma necessidade de conectar as pessoas, as empresas, as organizações”, concluiu.

Serviço

INOVAtic Feira de Negócios e Congresso

Data: 14 e 15 de setembro

Local: Centur - Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves - Sede Fundação Cultural do Pará (Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré, Belém - PA, 66035-340)

Hora: 8h às 18h

Inscrições pelo site https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/inovatic-2023/