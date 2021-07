Belém tem a terceira gasolina mais cara do Brasil

Balanço divulgado pela ValeCard mostra que, em junho de 2021, o preço médio da gasolina no Pará foi de R$ 6,094, o que representa um aumento de 0,73% em comparação a maio.

O valor é acima da média nacional, de R$ 5,915. Na capital, Belém, o preço médio da gasolina é R$ 6,111, enquanto o preço médio nas capitais é R$ 5,820. A capital paraense, portanto, tem a terceira gasolina mais cara entre as capitais brasileiras, atrás somente do Rio de Janeiro e de Rio Branco, no Acre.

Além disso, o litro do etanol no Pará custa em média 92% do preço da gasolina. A opção de substituir a gasolina pelo etanol só é considerada vantajosa por especialistas quando o litro do derivado da cana-de-açúcar custa até 70% do preço da gasolina.

"É horrível principalmente para quem trabalha com carro e que diariamente tem que colocar gasolina. Lembro que antigamente as pessoas tinham o luxo de colocar dez reais de gasolina. Hoje em dia a pessoa nem sairia do posto. Procuro sempre o posto mais barato para abastecer, e, infelizmente, às vezes o mais barato sai cara", afirma Ian Rabelo, que é motorista de aplicativos.

Petrobrás anuncia reajuste de 3,7%

A Petrobras informou nesta segunda-feira (5) que vai reajustar o preço dos combustíveis a partir desta terça-feira (6). O reajuste será de 16 centavos na gasolina, com o litro vendido na Petrobras por R$2,69, e de 10 centavos no diesel, vendido agora pelo preço médio R$2,81 por litro.

A estatal também anunciou que o preço médio de venda de gás liquefeito de petróleo (GLP) para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,60 por kg, um aumento médio de R$ 0,20 (5,8%) por kg.

É o primeiro aumento realizado na gestão do general Joaquim Silva e Luna. Em abril, Luna assumiu a estatal depois que o presidente Jair Bolsonaro fez uma série de críticas aos reajustes de preços de combustíveis praticados na gestão anterior, comandada por Roberto Castello Branco.

O repasse dos reajustes nas refinarias aos consumidores finais nos postos não é garantido, pois depende também da margem de distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro e biodiesel.

Enquanto concedia entrevista ao jornal, Ian Rabelo soube do aumento e não acreditou na coincidência: "Mentira. Meu Deus. Como assim? Por que aumentam tanto?". Muitos fatores se acumulam na equação, de acordo com a Petrobrás.

Os valores da estatal, por exemplo, têm como referência os preços de paridade de importação (PPI), ou seja, acompanham as variações do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio. O dólar em alta também não ajuda.

Desde dezembro de 2020, o barril de petróleo do tipo Brent, referência internacional, acumula uma alta da ordem de 8%. Além do cenário internacional, os consumidores pagam mais que somente a gasolina a abastecerem em um posto: o combustível corresponde a 30,5% do valor total, enquanto tributos estaduais e federais respondem por 44,3% do preço.

Há ainda o etano anidro (12%), que impede a separação da água no combustível e é requerido por lei. Do ponto de vista logístico, há ainda a margem de revenda e o custo de transporte, frete e distribuição (12,9%).