Belém recebe o maior evento empresarial da América Latina

Belém será palco nesta quinta (4) e sexta-feira (5) do maior evento empresarial da América Latina: Empreende Brazil Amazônia. Serão dois dias de grandes debates, trocas de experiência e aprendizados com importantes nomes do mercado, artistas, empresários e intelectuais. O encontro a ser realizado na Assembleia Paraense, no bairro do Souza, é organizado pelos paraenses Eduardo Brasil, Igor Moreira e Giussepp Mendes.

No evento, o advogado Eduardo Brasil vai proferir a palestra “Do caos à ordem: Como profissionalizar a gestão e tornar sua empresa atraente para investidores. Alinhar governança, estrutura societária e estratégia de crescimento.” A palestra faz parte da programação do segundo dia do evento, a partir das 10h de sexta-feira, 5.

“Vou falar sobre conflitos internos, de gestão e as medidas para dar ordem. É um evento de conhecimento técnico, de trocas de experiências, mentoria. É a primeira edição do evento no Norte e já é um sucesso de público.”

VEJA MAIS

A 12ª edição do maior evento de empreendedorismo da América Latina chega à capital paraense como um evento pré-Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a ser realizada em novembro. Segundo Eduardo Brasil, a ideia de trazer o evento para Belém surgiu ainda esse ano e já há a expectativa de torná-lo parte da programação anual da cidade.

“Eu sou amigo do Lucas Schweitzer que fundou o Empreende Brazil e discutimos sobre a ideia de trazer o evento para Belém justamente nesse momento em que a COP30 será realizada aqui. Será a primeira vez do evento fora de Florianópolis e já estamos com os ingressos esgotados nos dois dias de evento.”

O advogado conta ainda sobre o papel estratégico do agronegócio paraense como modelo de desenvolvimento econômico e sustentável. “O nosso agro é muito preservado comparado com outros países e vamos discutir sobre isso no evento. Nossos órgãos reguladores melhoraram bastante, mas ainda tem um certo entrave que vamos debater na palestra sobre reforma tributária.”

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, também é uma das palestrantes do evento e abordará os desafios e legados da COP 30, em Belém, ao lado de Giussepp Mendes. Há menos de dois meses para a realização do evento, serão abordados os aspectos econômicos, sociais e ambientais que deixarão não só para Belém, mas para todo o País o compromisso de alinhar desenvolvimento e compromisso ambiental.

O Brasil é conhecido por seu espírito empreendedor, mas abrir e manter um negócio inovador é um verdadeiro campo de batalha. São vários os desafios e barreiras que dificultam a vida de quem quer empreender e, uma delas, é a burocracia. Em uma carta divulgada pelos organizadores do Empreende Brazil eles destacam que “os empreendedores brasileiros não apenas sonham, eles criam, constroem e fazem acontecer. Com criatividade e resiliência, encontram meios, reinventam rotas e avançam com coragem e propósito.”

De acordo com a última edição do Monitor Global de Empreendedorismo, realizado pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo (Anegepe), metade dos brasileiros não empreendedores deseja ter o próprio negócio em até três anos.

O resultado coloca o Brasil como o segundo maior país do mundo com potenciais empreendedores, ficando atrás apenas da Índia, com 163 milhões de pessoas que desejam ser donas de seus negócios, mas que possui uma população seis vezes maior que a brasileira.