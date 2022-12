Bairros do Parque Verde e Sacramenta, em Belém, recebem mutirão de serviços

Até o dia 9, a Equatorial Pará realiza o mutirão de serviços E+ Comunidade, em Belém, em dois bairros: no Parque Verde e na Sacramenta, das 8h30 às 12h, com exceção do dia 8, que será Feriado de Nossa Senhora da Conceição.

De acordo com o gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, Anderson Torres, com os mutirões, os clientes têm acessos a serviços que garantem descontos na fatura da conta de energia.

“Com a Tarifa Social e a troca de lâmpadas, os clientes economizam no final do mês. Além disso, a negociação de débitos permite que a pessoa possa voltar a ficar adimplente com a distribuidora de energia. Estas são iniciativas pensadas de forma a aproximar ainda mais o público da empresa”, ressalta.

O programa Tarifa Social, benefício do Governo Federal às famílias de baixa renda, concede descontos que variam de 10% a 65% na fatura de energia. Com a ação, as famílias economizam recursos financeiros e podem investi-los de outra forma.

Como trocar lâmapadas convencionais por de LED?

Já o programa de Eficiência Energética incentiva o consumo sustentável de energia, os consumidores podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que podem gerar uma economia de até 80%. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até 5 (cinco) lâmpadas.

Em relação à negociação de dívidas, a concessionária explica que cada caso será analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso. E os consumidores que tenham parcelamento com a distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas que desejam negociar.

Serviços

1 – E+ Comunidade – Parque Verde

Onde: Associação de Moradores do Jardim Sevilha (Rua principal do residencial Jardim Sevilha, Av. Augusto Montenegro, 6800 – Parque Verde).

Quando: 5 a 9 de dezembro

Hora: das 8h30 às 12h

2 – E+ Comunidade – Sacramenta

Onde: Rua Claudio Bordalo, Nº 304, Sacramenta

Quando: 5 a 9 de dezembro

Hora: das 8h30 às 12h