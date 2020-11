Auxílio emergencial e 13º salário devem incrementar a economia paraense

A economia paraense receberá a partir deste mês uma injeção de mais de R$ 6,8 bilhões em benefícios do pagamento do 13º salário a empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores; e das cotas restantes do pagamento do auxílio emergencial. Ainda que pontualmente, o montante deve estimular o mercado, alimentando previsões otimistas de empresários do varejo.

Para a parcela da população às voltas com dívidas, agravadas pela pandemia do novo coronavírus, é uma oportunidade de colocar as contas em dia. De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), essa é a realidade atual de 64% das famílias paraenses (259.236 famílias endividadas). Grande parte deste estímulo começa a circular até o fim deste mês, com o depósito da primeira parcela do décimo terceiro salário.

De acordo com a projeção da CNC, o impacto deste benefício na economia local deve chegar a R$ 4,8 bilhões. O montante corresponde a quase 2,5% do total de R$ 208 bilhões do abono que vai movimentar a economia nacional no fim deste ano. A quantia bilionária, no entanto, é 3,5% menor do que o registrado em 2019 e, descontada a inflação, apresenta retração de 5,4% – a maior queda real desde o início do acompanhamento realizado pela entidade, em 2012.

O estudo leva em consideração dados como a massa salarial do contingente de trabalhadores formais da iniciativa privada, do setor público, empregados domésticos com carteira de trabalho assinada, além dos beneficiários dos Regimes Geral e Próprio da Previdência Social. Segundo os cálculos da CNC, o vencimento médio pago em 2020 (R$ 2.192,71) deverá apresentar um recuo de 6,6% em comparação com o valor verificado em 2019 (R$ 2.347,55).

Medidas de preservação de empregos deixam impactos

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) alega que houve uma queda expressiva na atividade econômica e no avanço da informalidade. O presidente da CNC, José Roberto Tadros, explica que “além dos inevitáveis efeitos sobre o mercado de trabalho, decorrentes da recessão, a queda também é impactada pelas medidas de preservação dos empregos”.

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, explica que a queda na atividade econômica também é impactada pelas medidas de preservação dos empregos (Divulgação / Fecomércio Amazonas)

Sancionada em abril e prorrogada até o fim do ano, a Medida Provisória nº 936 regulamentou a redução da jornada, proporcional ao salário, e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Segundo dados do Ministério da Economia, entre abril e agosto foram firmados 250 mil acordos entre patrões e empregados no Pará no âmbito da MP 936, com predominância da suspensão do contrato de trabalho (112 mil) e redução de 70% da jornada (55 mil).

Nacionalmente, foram 16,1 milhões de acordos, sendo 7,2 milhões deles pela suspensão e 3,5 milhões pela redução de jornada. Fabio Bentes, economista da CNC responsável pela pesquisa, chama a atenção para o fato de o setor de serviços ter sido o que registrou a maior adesão entre os contratos de suspensão e redução de jornada, com 48%, seguido por comércio (25%) e indústria (22%).

“Em caso de suspensão do contrato de trabalho, o desconto no 13º salário será proporcional ao período não trabalhado. Quanto maior a suspensão do contrato de trabalho, maior será o desconto”, explica Bentes.

A esse montante ainda se soma mais R$ 2 bilhões referente ao pagamento das últimas parcelas do auxílio emergencial. Segundo dados da Caixa, cerca de R$ 11,8 bilhões foram destinados à população mais vulnerável do Pará entre abril e a última semana. A previsão é que até dezembro o Estado receba R$ 13,8 bilhões dessa ajuda extra do governo federal.

Essa diferença de R$ 2 bilhões vai circular no Estado, justamente, nos meses mais importantes do comércio. No próximo dia 27, por exemplo, está prevista a tradição norte-americana da Black Friday, que já está incorporada como uma das principais datas do calendário do varejo físico e do comércio eletrônico brasileiro.

A expectativa de especialistas é de que a injeção dos recursos do auxílio emergencial traga um novo público às compras deste ano, o que deve superar o total de vendas do ano passado, mesmo em um período de retração econômica devido à crise da pandemia da covid-19.

O presidente da CDL em Belém, Álvaro Cordoval, acredita que o Pará terá um final de ano melhor do que o de 2019 (Marcelo Seabra/ Arquivo O Liberal)

A data vai servir ainda como um termômetro do comportamento dos consumidores para o Natal. As expectativas dos lojistas para as vendas do final de ano são as melhores. De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em Belém, Álvaro Cordoval, o pagamento do 13º salário, o auxílio emergencial e as medidas de incremento na economia dos governos estadual e municipal vão ajudar no incremento da renda e no aumento das vendas.

“As expectativas são muito positivas. Teremos um final de ano melhor do que o de 2019. Nosso comércio é forte, resistente, pujante. Ele não esmorece, vai em frente, e está muito motivado com essa injeção na economia. Inclusive, iremos contratar mais mão de obra e a nossa estimativa é de que haverá um crescimento este ano, em relação ao fim do ano passado, de 7% a 10%”, avalia Cordoval, ressaltando em seguida, que os consumidores estão ansiosos para ir às compras após tanto tempo em isolamento social. “Tem uma demanda reprimida que tem que ser liberada. E nós vamos correr atrás.”

Consumidor prega cautela com o 13º

A expectativa de aquecimento das vendas neste fim de ano devido à injeção de cifras bilionárias do décimo terceiro salário e do auxílio emergencial, somado à demanda reprimida dos consumidores que estão há meses em casa, esbarra na preocupação de parte dos consumidores. Embora o comportamento do consumidor tenha alto grau de imprevisibilidade, tudo indica que, este ano, em razão dos impactos econômicos da pandemia da covid-19, parcelas ainda mais significativas que as habituais do décimo terceiro salário sejam destinadas não ao consumo, mas ao pagamento de dívidas e à formação de reservas financeiras.

Isabella Soares irá usar o abono exclusivamente para investimento (Thiago Gomes / O Liberal)

É o caso da administradora Isabella Soares Silva, 25 anos, que não vai se render ao consumismo e vai usar o seu abono exclusivamente para investimento. “Em janeiro deste ano, comecei junto ao meu noivo guardar um valor fixo todo mês e com esse valor começamos a investir no tesouro direto, com a parcela do décimo terceiro, pretendo separar esse valor e acrescentar na ‘parcela’ que eu já invisto. Como o meu objetivo é a longo prazo, acredito que esse valor a mais irá ajudar e dará uma diferença no momento que eu for resgatar esse valor”, explica.

Segundo Isabella, o cenário de economia recessiva devido à pandemia mudou o comportamento que ela tinha nos anos anteriores. “Não seguirá os planos dos anos anteriores, pois eu utilizava para benefício imediato, comprava algo que eu estava necessitando ou eu utilizava para quitar dívidas que tinha, porém, esse ano eu consegui me organizar um pouco melhor e como estou sem dívidas para quitar, esse valor será utilizado para um objetivo”, complementa.