Auxílio Brasil: veja como receber benefício de abril que começa ser pago na quinta-feira (14)

Na quinta-feira (14/04), a Caixa Econômica vai começar a pagar mais uma rodada do Auxílio Brasil de R$ 400 no mês de abril. Os beneficiários vão poder receber o valor até o dia 29 deste mês com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Veja quem tem direito de receber o Auxílio Brasil, como fazer o cadastro e como funciona o pagamento do benefício:

Qual é o valor do benefício Auxílio Brasil?

O valor pago é de R$ 400.

Quem tem direito ao benefício Auxílio Brasil?

A família em situação de pobreza; Famílias com gestante, ou menor de 21 anos; Famílias que possuam renda familiar per capita entre R$ 100,01 e R$ 200,00; Ou que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a R$ 100,00.

Como se cadastrar no Auxílio Brasil?

Para receber o Auxílio Brasil, a pessoa precisa escolher um representante da família para ir até um ponto de atendimento dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) com um documento de identificação de cada membro da família e atualizar o CadÚnico. Não é possível fazer a inscrição pela internet.

Como saber se eu fui aprovado no Auxílio Brasil?

As parcelas do Auxílio Brasil já estão sendo pagas para as famílias que recebiam o Bolsa Família sem precisar realizar um recadastramento. Mas, se ainda restar dúvidas se você foi aprovado, basta consultar o seu nome na lista dos beneficiários pelo aplicativo do programa, no Caixa Tem ou Auxílio Emergencial.

Onde posso receber o pagamento?

Em uma agência da Caixa Econômica ou pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital.

Qual a documentação necessária para sacar os R$ 400?

Para sacar o benefício, basta levar os cartões e senhas.

Como funciona o pagamento do Auxílio Brasil?

O pagamento do Auxílio Brasil é feito nos mesmos moldes do Bolsa Família, assim, os depósitos ocorrerão de forma escalonada com base no Número de Identificação Social (NIS) de cada usuário.

Confira o calendário completo:

Final do NIS 1: 14/04

Final do NIS 2: 18/04

Final do NIS 3: 19/04

Final do NIS 4: 20/04

Final do NIS 5: 22/04

Final do NIS 6: 25/04

Final do NIS 7: 26/04

Final do NIS 8: 27/04

Final do NIS 9: 28/04

Final do NIS 0: 29/04

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)