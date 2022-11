Auxílio Brasil: quem recebe o benefício hoje? Confira o calendário desta segunda-feira (21/11)

Os beneficiários do Auxílio Brasil recebem, nesta segunda-feira (21/11), o novo valor do benefício, que passou de R$400 para R$600, válido entre agosto e dezembro deste ano. O pagamento, feito pelo Governo Federal, varia conforme o número final do Número de Inscrição Social (NIS), sem o dígito.

Quem recebe o Auxílio Brasil nesta segunda-feira (21/11)?

O depósito desta sexta-feira será para os beneficiários que têm o número final do NIS em 3.

Confira o calendário completo:

- NIS final 1 - 17 de novembro

- NIS final 2 - 18 de novembro

- NIS final 3 - 21 de novembro

- NIS final 4 - 22 de novembro

- NIS final 5 - 23 de novembro

- NIS final 6 - 24 de novembro

- NIS final 7 - 25 de novembro

- NIS final 8 - 28 de novembro

- NIS final 9 - 29 de novembro

- NIS final 0 - 30 de novembro

Como sei o número final do NIS?

Se o número final é 123.456.789 – 0, o 0 será desconsiderado e o número final será o 9.

Qual é o valor do benefício Auxílio Brasil?

O valor mínimo pago é de R$600, válido entre agosto e dezembro deste ano.

Onde posso receber o pagamento?

Em uma agência da Caixa Econômica ou pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital.

Qual a documentação necessária para sacar os R$600?

Para sacar o benefício, basta levar os cartões e senhas.

Quem tem direito ao benefício?

A família em situação de pobreza;

Famílias com gestante, ou menor de 21 anos;

Famílias que possuam renda familiar per capita entre R$100,01 e R$ 200,00;

Ou que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a R$100,00.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)