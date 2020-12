Apps da Caixa e Caixa Tem estão fora do ar nesta segunda (7)

Clientes da Caixa Econômica relataram problemas no acesso ao aplicativo nesta segunda-feira (7): o app de celular dá erro e não funciona; enquanto usuários do Caixa Tem permanecem por horas na fila de espera sem poder entrar na conta e usar benefícios sociais do governo como o auxílio emergencial.

As queixas no DownDetector vêm se acumulando desde a manhã. “Estou desde 5h tentando entrar e não carrega nenhuma função do app”, explica um cliente da Caixa. “Desde às 7h não consigo ter acesso a conta, fica somente carregando”, afirma outro.

Nos testes do Tecnoblog, o aplicativo fica travado na tela “estabelecendo conexão segura” e não permite acesso a recursos como saldo, extrato, pagamento de boleto e Pix.

A falha também afeta a poupança social digital, usada para o pagamento do auxílio emergencial. “Estou desde as 7h tentando entrar no Caixa Tem”, diz uma cliente. “Tem mais de quatro horas de relógio que estou na fila de espera do Caixa Tem e não consigo acessar minha conta”, relata outro.

Nos últimos dias, o governo seguiu seu calendário para liberar o auxílio a diversos grupos de beneficiários:

- em 4 de dezembro, nascidos em agosto que estão no ciclo 5 receberam o auxílio emergencial;

- desde 5 de dezembro, nascidos em novembro e dezembro que estão nos ciclos 3 e 4 podem sacar o dinheiro;

- em 6 de dezembro, nascidos em setembro que estão no ciclo 5 receberam o crédito na conta.