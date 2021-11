Apesar da crise, empresários conseguem se organizar para não atrasar primeira parcela do 13º

A primeira parcela do décimo terceiro salário deve ser paga até 30 de novembro. O décimo terceiro foi instituído em 1965, pelo governo João Goulart, e deve ser pago obrigatoriamente para todos os contratados com carteira assinada com pelo menos 15 dias de serviços prestados durante o ano e não que tenham sido demitidos por justa causa. Deixar de pagar ou até mesmo atrasar o pagamento do décimo terceiro salário é uma infração que pode inclusive gerar uma multa de R$ 170,25 por empregado e é dobrado em caso de reincidência. Além da multa em favor do Ministério do Trabalho, o empregador corre o risco, dependendo da convenção coletiva da categoria, de ter de arcar com a correção do valor pago em atraso ao empregado.

Na primeira parcela do décimo terceiro, o trabalhador recebe 50% do valor total do salário bruto, sem descontos. Já a segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro e nela são descontados o imposto de renda e os encargos do Instituto Nacional do Seguro Social. No Pará, cerca de R$ 4,5 bilhões serão injetados na economia, com quase dois milhões de paraenses recebendo o benefício, em um valor médio de R$ 2.163,27

Em todo o Brasil, o benefício deve cair na conta de R$ 83 milhões de trabalhadores, com valor médio de R$ 2.539 - uma injeção de R$ 232,6 bilhões na economia. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O analista de comunicação Jobson Marinho ainda não recebeu o décimo terceiro salário, mas já tem planos firmados para ele: vai adiantar o pagamento de parcelas do curso de idiomas que ele faz e também viajar de férias em janeiro de 2022. O pagamento adiantado vai gerar descontos para ele e tudo o que sobrar será investido.

"Evito ao máximo acumular dívidas, calculo os meus custos mensais e tenho uma pequena reserva para não precisar de empréstimos em caso de emergências. Então, quando chega qualquer renda extra, ela é guardada e investida, sem compromisso com dívidas. Ou eu a utilizo para comprar algo que quero à vista e com desconto. Ganhar o décimo terceiro é sempre bom, é um direito do trabalhador e deve ser celebrado e aproveitado", afirma.

O presidente do Sindicato Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém, Joy Colares, conta que o momento de incertezas em relação à economia fez muitos empresários abandonarem o hábito de poupar dinheiro desde o início do ano para pagar o décimo terceiro salário.

"O setor não está bem das pernas. Pelo contrário, estamos com muita expectativa no aumento do faturamento pois há uma preocupação muito grande em relação ao décimo terceiro, uma vez que as vendas continuam baixas. Este mês de novembro vamos ter esse encargo a mais, pois é como se fosse uma folha e meia de salário. Em anos anteriores, as empresas, a maioria, tinham essa preocupação desde cedo e ao longo do ano iam fazendo reservas em seus caixas, mas, este ano, as vendas foram muito baixas", conta ele.

Vera Maia comanda o setor financeiro de um escritório de advocacia com 20 funcionários e conta que o pagamento do décimo terceiro demanda organização para evitar atrasos que podem ser onerosos para as empresas.

"Já no começo de outubro a gente começa a organizar um fundo para o pagamento do décimo terceiro salário. A primeira parcela seria paga até o dia 30 de novembro, mas já conseguimos pagar a primeira parcela antes mesmo do prazo, que é até melhor. Esse parcelamento é bom para a empresa, pois ele possibilita um pagamento mais tranquilo das outras dívidas que a empresa tem", afirma.

Dono de uma pequena loja de materiais de construção no bairro da Pedreira, Felipe Costa conta que o ano foi difícil, mas que o décimo terceiro salário já está na conta da loja pelo menos desde agosto.

"2021 foi duro com os empresários mas também com o trabalhador. Meus sete funcionários trabalham de carteira assinada e sei que vai fazer diferença para eles. É tudo dinheiro girando na economia. Você gasta aqui mas recebe também porque vai chegando dezembro o pessoal vai comprando mais, se organiza para dar um gás em alguma obra. Todos ganham", avalia.

Benefício emergencial

A edição de 2021 do Benefício Emergencial complementou a renda de mais de 2,5 milhões de trabalhadores que tiveram o contrato suspenso ou a jornada reduzida durante a pandemia de covid-19 em troca da preservação do emprego. Em nada interfere no pagamento do benefício. As regras são as mesmas. Quem teve o contrato de trabalho suspenso ganhará proporcionalmente ao número de meses em que trabalhou mais de 15 dias. Caso o empregado tenha trabalhado pelo menos 15 dias em oito meses no ano e tenha ficado com o contrato suspenso por quatro meses, o limite máximo do Benefício Emergencial, ele receberá dois terços do décimo terceiro.