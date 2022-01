Adesão ao Programa de Regularização Fiscal pode ser feita até dia 31 de janeiro

Empresas e pessoas físicas interessadas em regularizar os débitos tributários terão até o dia 31 de janeiro para aderir ao Programa de Regularização Fiscal (Prorefis), do Governo do Pará, que oferece redução de até 95% das multas e juros.

A adesão pode ser feita pelo site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que, até a manhã desta sexta-feira (21), recebeu 4.168 adesões, sendo que 2.156 foram referentes ao IPVA e 1.980 relacionadas a débitos do ICMS.

O Prorefis permite a quitação, com descontos sobre juros e multas, de débitos tributários do Imposto sobre Operações Circulação de Mercadorias, (ICMS); Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) e da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM).

Os fatos geradores que podem ser quitados no Prorefis devem ter ocorrido até 30/06/2021, inscritos ou não em dívida ativa. O débito consolidado poderá ser pago em parcela única, com redução de até 95% das multas e juros, se recolhido integralmente até 31 de janeiro/2022; até 20 parcelas mensais e sucessivas, com redução de até 85% das multas e juros; até 40 parcelas, com redução de até 75% das multas e juros; ou até 60 parcelas, com redução de até 65% das multas e juros.

O secretário da Fazenda René Sousa Júnior lembra que o Prorefis foi criado para facilitar a retomada de atividades econômicas e ajudar as empresas que têm débitos tributários a se regularizarem.

"As empresas devem aproveitar a oportunidade que o Governo do Estado está dando, inclusive para pessoas físicas, que tenham débitos do IPVA e ITCD, para começar o ano sem pendências junto à Sefa". O secretário informou que há débitos antigos do IPVA, em pequenos valores, que acabam sendo inscritos em dívida ativa.