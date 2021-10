Adepará apreendeu mais de 30 mil quilos de produtos alimentícios clandestinos, em um ano

Em um ano de atuação do Grupo Agropecuário Técnico, Tático e Operacional (Gatto), foram apreendidos mais de 30 mil produtos e subprodutos de gênero alimentício no Estado. Além das apreensões, também foram feitas a aplicação de autos de infração, multa por trânsito de produtos sem documentação e inutilização de abatedouros.

O Grupo, vinculado à Agência De Defesa Agropecuária Do Pará (Adepará), apreendeu mais de 30.451 quilos de produtos, sendo 1.395 quilos de carne bovina e suína, 14.428 quilos de produtos de pescado e subprodutos, 2.528 kg de lácteos (queijos, iogurtes, etc), 12.100 kg de farinha de carne e osso, além de 16 bovinos vivos.

As ações aconteceram em vários municípios do Estado, como Belém, Augusto Corrêa, Goianésia, Novo Progresso, Santa Maria do Pará, Irituia, Breu Branco, São Domingos do Capim e Eldorado dos Carajás.

O diretor de Defesa e Inspeção Animal (DDIA), Jefferson Oliveira, ressalta a importância das inúmeras atuações já realizadas que asseguraram a segurança alimentar da população paraense.

“Tivemos inúmeras atividades de fiscalização e apreensão de produtos de origem animal sem documentos de origem e produzidos de forma clandestina, o que propiciou a segurança alimentar, impedindo que essas mercadorias fossem ao consumo e colocassem em risco a população paraense.”

A equipe é formada por fiscais e agentes agropecuários que recebem e investigam denúncias de qualquer pessoa ou entidade, para que sejam feitas as diligências investigatórias e ações operacionais de forma ágil, em especial, as situações emergenciais de combate ao furto de animais e a produção clandestina de produtos de origem animal, em conjunto com outros órgãos fiscalizatórios, garantindo a segurança alimentar da população paraense.