30ª feira agrocultural de Moju movimenta economia e o desenvolvimento da região

O município de Moju, localizado no Nordeste do Pará, vai receber a XXX Feira Agrocultural. O tema da festividade deste ano é “Ciência, Educação, Sustentabilidade: preservação da Multicultura mojuenese” e ocorrerá entre os dias 25 e 28 de agosto, no Centro Cultural Marita Paraense. A programação do evento vai contar com exposições, concursos de beleza, apresentações, shows locais, regionais e nacionais.

A primeira edição da feira foi realizada na década de 1980, por meio da Associação Mojuense de Estudantes (AME). A ideia central era comemorar o aniversário da cidade e, ao mesmo tempo, incentivar a cultura local. Atualmente, a cidade de Moju considera que o evento é de extrema importância para o desenvolvimento local e possibilita um olhar sustentável e diverso para a população.

“O objetivo da feira é justamente incentivar, apoiar os agricultores e a cultura do município. Claro, buscando as parcerias dos grandes empresários, tendo aqui o atendimento de gerar emprego e renda e ao mesmo tempo incentivar na área fiscal e, com isso, a gente dá não só a parte cultural, mas também é trazer investimento na área de eventos com banda nacional, banda regional e banda local”, diz Nilma Lima (MDB), prefeita de Moju.

O fortalecimento da agricultura familiar também é um dos alvos dos organizadores da feira, que terá estande de exposição de farinha, mandioca e açaí, além do dendê encontrado na região. “Então, isso vai melhorar a economia local, daí que o capital vai gerar em torno do município, onde a gente procura pagar as folhas em dias. Nada mais justo da gente pensar em qualidade de vida e que isso não fique somente para o município”, afirma a gestora.

O evento terá uma série de amostras, envolvendo arte, cultura e tecnologia. “Em anos anteriores, nós tivemos dificuldade por causa da covid, não fizemos a feira. No ano passado, fizemos com esse mesmo patamar, mas agora com uma nova cara, sempre assim. Vamos ter feira literária, feira de ciência… Isso é enriquecer o nosso município”, completa Nilma.

Programação

→ Feira de ciências, literária e cultural das escolas municipais e estaduais.

→ Apresentação de grupos culturais do município;

→ Exposição do artesanato local;

→ Apresentação dos artistas locais (música, teatro, dança);

→ Shows com artistas regionais: Hugo Santos, Viviane Batidão, Willian Cézar e Cristiano, Aparelhagem Carabao, Vila kids.

→ Nacionais: Samuel Mariano, Thaemy e Thiago e Wesley Safadão.

→ Exposição de produtores e criadores da agricultura familiar;

→ Exposição das empresas agrícolas (Dendê, coco, açaí, etc.);

→ Concurso “Rainha FAC” (Feira Agrocultural);

→ Atrações locais.