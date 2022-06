É Pará isso: Farinha de Bragança une tradição e geração de renda; saiba mais como é feita

A produtora de conteúdo Larissa Corrêa (@flordelari) esteve no Festival Junino, em Bragança, e mostrou um pouco mais de como é feito um dos produtos mais conhecidos e tradicionais da região bragantina, a farinha de Bragança. No vídeo, Larissa explica que a iguaria é produzida em casas de farinha, onde ocorrem as principais etapas do processo. "Depois de passar pelo tipití, onde se separa a massa do sumo, a massa de mandioca é peneirada e em seguida torrada na hora nos tachos de fogo à lenha", detalha.

Além de movimentar a economia e garantir renda para milhares de famílias, a farinha de Bragança é uma tradição gastronômica paraense, que remonta à tradição dos indígenas que habitavam a região dos Caetés. O produto já recebeu o Selo de Identificação Geográfica e é Patrimônio Cultural do Estado, o que agrega ainda mais valor à produção.

VEJA MAIS

Projeto 'É Pará Isso', do Grupo Liberal

O vídeo que mostra um pouco da produção da farinha foi produzido por Larissa Corrêa, uma das seis selecionadas do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.