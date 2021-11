Dezesseis bairros de Belém ficarão sem fornecimento de água

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que dezesseis bairros de Belém terão o fornecimento de água interrompido durante o mês de novembro. As interrupções serão feitas gradativamente e no período noturno para causar menos transtornos aos moradores.

A ação é necessária para que as etapas de interligação e setorização das novas redes sejam concluídas. As redes instaladas irão permitir a medição da quantidade e pressão da água na rede e o isolamento de trechos pequenos durante a retirada de vazamentos.

Os bairros afetados serão: Jurunas, Condor, Cremação, Batista Campos, Guamá, Cremação, Condor, São Brás, Fátima, Canudos, Marco, Pedreira, Campina, Cidade Velha e Reduto.Os moradores destes bairros que tenham caixa d’água em casa não sentirão a falta do serviço. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado de forma gradativa.

Data das interrupções

Jurunas, Condor, Cremação e parte de Batista Campos

3/11, de 22h às 5h;

4/11, de 22h às 5h;

5/11, de 22h às 5h.

Guamá e partes da Cremação e Condor

5/11, de 22h às 5h;

12/11, de 22h às 5h;

15/11, de 22h às 5h;

16/11, de 22h às 5h;

17/11, de 22h às 5h;

18/11, de 22h às 5h;

19/11, de 22h às 5h;

22/11, de 22h às 5h;

23/11, de 22h às 5h;

24/11, de 22h às 5h;

25/11, de 22h às 5h;

26/11, de 22h às 5h;

29/11, de 22h às 5h;

30/11, de 22h às 5h.

São Brás, Fátima, Canudos e partes do Marco e Pedreira

8/11, de 22h às 5h;

9/11, de 22h às 5h;

10/11, de 22h às 5h;

11/11, de 22h às 5h.

Campina e partes da Cidade Velha e Reduto

19/11, de 22h às 5h.

Cidade Velha e partes de Batista Campos e Jurunas

26/11, de 22h às 5h.