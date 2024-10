Desaparecido: Família procura por Aluísio Rodrigues dos Santos em Belém

Aluísio Rodrigues dos Santos, de 86 anos, está desaparecido desde o dia 16 de outubro de 2024, em Belém, no Pará, segundo a família. O idoso nasceu em Fortaleza, no Ceará, e atualmente mora na Travessa Curuzu, no bairro do Marco, próximo à Câmara Municipal de Belém.

De acordo com Muriel, um dos seis filhos do idoso, o desaparecido sofre de Alzheimer e foi visto pela última vez no bairro Bengui, próximo ao Parque Shopping. Há ainda a suspeita de que Aluísio esteja se locomovendo pelos transportes coletivos da cidade e se distanciando da sua moradia.

Foto recebida pela família de Aluísio transitando por Belém (Foto/Arquivo pessoal)

VEJA MAIS

Ajude a localizar Aluísio

Se você sabe ou tem informações sobre o paradeiro de Aluísio Rodrigues dos Santos, entre em contato com a família pelo número (91) 98534-4242 - Muriel ou pelos canais de comunicação do Grupo Liberal (Instagram, Facebook ou pelo WhatsApp). Qualquer outra informação também pode ser repassada à Polícia, pelo número 190.

É valido destacar que as autoridades policiais devem agir com seus meios com prontidão. Nos casos de pessoas vulneráveis, como crianças e adolescentes, a Lei nº 11.259, determina que a investigação policial seja imediata.

Foto de Aluísio Rodrigues dos Santos (Foto/Arquivo pessoal)

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web oliberal.com)