Defesa Civil de Belém fará levantamento das áreas de risco para alagamentos

Um levantamento com banco de dados sobre as áreas de risco para alagamentos em Belém está no planejamento da nova gestão da Defesa Civil Municipal, responsável por um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas. O planejamento deve ser apresentado ao prefeito Edmilson Rodrigues até o dia 15 de janeiro. Para o georreferenciamento dessas áreas, serão realizadas parcerias com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e com pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA).



De acordo com a coordenadora municipal da Defesa Civil, a delegada Christiane Ferreira, o mapeamento permitirá um serviço preventivo. "Queremos georreferenciar todas as áreas, porque isso nunca foi feito. Estamos preparando esse planejamento de ações considerando o período de chuvas, com possíveis alagamentos e enchentes. Vamos nos reunir com a Sesan e com profissionais da UFPA, que já têm alguns dados. Também queremos contar com outras parcerias. Poderemos trabalhar de forma preventiva, e não mais apenas reativa".



A informatização dos dados também está entre os objetivos da nova gestão. "Vamos às escolas, vamos fazer o cadastramento dos moradores possíveis vítimas de alagamentos e enchentes. Se acontecer, já teremos esses cadastros. E pretendemos informatizar a Defesa Civil, porque todos os pedidos, até então, eram feitos de forma presencial. Em tempo de pandemia, quanto menos contato, melhor", destacou a delegada.



Problemas na estrutura física, falta de equipamentos e projetos, e apenas dois servidores no atendimento foram alguns desafios dos primeiros dias de trabalho no órgão. "Vamos contratar engenheiros e montar a equipe. Estou fazendo um levantamento em todo o país para ver como todas as Defesas funcionam, tendo em vista que temos uma realidade muito particular. Tão logo o quadro de profissionais estiver completo, vamos dar seguimento às centenas de atendimentos que ficaram pendentes".



Gargalo na comunicação deve ser resolvido

A Defesa Civil não dispõe de um canal de comunicação, o que dificulta a transparência das ações. As novas ações visam incluir mais transparência e socialização dos dados com novos canais de comunicação. "Após informatizar, vamos socializar os dados para que a população consiga acompanhar. Muita gente nem sabe a função da Defesa Civil. Nos buscam mais para alagamentos e enchentes. Mas somos bem mais que isso com um nicho imenso de atividades. Criamos um Twitter para socializar nossa atuação, o @DefesaCivilBel", mencionou Christiane Ferreira.



Também por meio do Twitter, a nova gestão divulgou as ocorrências que podem ser atendidas pela Defesa Civil. Dentre elas: inundações; alagamentos; desabamentos; quedas de árvores; incêndios e explosões; deslizamentos; destelhamentos; graves desastres com vítimas e desabrigados; colisões, tombamento e quedas de veículos de transporte; rupturas ou colapsos em vias públicas; explosões em depósitos de gás de cozinha; dentre outros.



Serviço:

Defesa Civil de Belém

Endereço: Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel – Av. Pedro Miranda – Altos.

Twitter: @DefesaCivilBel

