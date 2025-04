Wanderley Andrade canta 'Traficante do Amor' em escola ligada à Polícia Militar

Nas últimas semanas, uma imagem curiosa repercutiu nas redes sociais. O cantor paraense Wanderley Andrade, que se divide há anos entre Belém e Manaus, sendo ídolo em ambas as capitais, apareceu na escola da filha e surpreendeu a todos os que estavam presentes com uma apresentação surpresa.

Ele cantou o sucesso "Traficante do Amor". O registro foi feito por um dos professores da menina, que compartilhou nas redes sociais. Cantando "Com o pó do amor, você viaja nas ondas", Wanderley empolgou todos da Escola Estadual Tenente Coronel Cândido Mariano, em Manaus. Isso mesmo! Ele cantou o sucesso "Traficante do Amor" em uma escola ligada à Polícia Militar.

Veja a publicação de um dos professores:

VEJA MAIS

Nos comentários da publicação, uma pessoa refletiu: "Ele cantando traficante de amor numa escola militar". "Eu acho revolucionário cantar essa num colégio da polícia kkkkk", brincou outra.

"A pedagoga deve ter puxado alguém para dançar", imaginou uma pessoa. O professor aproveitou a oportunidade e revelou que ele dançou o brega com a pedagoga. "Foi O momento", respondeu em outro comentário.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)