Volta a chover no fim de semana em São Paulo, diz previsão

A cidade de São Paulo deve registrar pancadas de chuva neste fim de semana, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Conforme o órgão municipal, as precipitações serão mais intensas no domingo, 23.

Nesta sexta-feira, 21, a capital amanheceu com muitas nuvens entre momentos de aberturas de sol. No decorrer do dia, o sol passa a predominar, o que vai favorecer a elevação da temperatura. No fim da tarde, porém, a entrada da brisa marítima favorece o ingresso de umidade e a queda da temperatura. "A quantidade de nuvens aumenta, mas não há previsão de chuva", afirma o CGE.

No sábado, 22, a presença do ar seco vai garantir um dia ensolarado e quente. "No fim da tarde, no entanto, a quantidade de nuvens aumenta com a entrada da brisa marítima e há expectativa de chuva isolada e de curta duração", projeta o órgão municipal.

O domingo, 23, será marcado pelo predomínio de sol e calor pela manhã. No fim da tarde e à noite, a propagação de áreas de instabilidade provoca chuva em forma de pancadas com intensidade moderada a forte. "Há potencial para rajadas de vento, descargas elétricas e formação de alagamentos", alerta o CGE.

Veja como fica a variação de temperaturas nos próximos dias na cidade de São Paulo:

- Sexta-feira: entre 17ºC e 27ºC; - Sábado: entre 18ºC e 30ºC; - Domingo: entre 20ºC e 30ºC; - Segunda-feira: entre 20ºC e 27ºC.

Ainda de acordo com a Meteoblue, a expectativa é de chuvas ainda mais intensas entre segunda-feira, 24 e quarta-feira, 26.