Você sabe quem são os 'lolovers'? Entenda nome usado por fãs da novela 'Beleza Fatal'

Grande sucesso no mundo do audiovisual, a novela "Beleza Fatal" chega ao fim na próxima sexta-feira (21) para a tristeza de quem acompanha a trama. Escrita por Raphael Montes ("Bom Dia, Verônica") e com direção de Maria de Médicis, a produção conquistou o coração do público brasileiro e acumula fãs pelo mundo todo.

Produzida pela Warner Bros, Beleza Fatal acompanha a trama que gira em torno das personagens de Camila Pitanga, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli. Nela, a personagem Sofia, interpretada por Camila Queiroz, vê sua mãe ser presa injustamente como parte do plano da sua tia Lola. Após ser acolhida pela família Paixão e crescer, Sofia toma a decisão de se vingar da tia seja qual for o custo.

Com o sucesso da trama, é muito provável que nos últimos meses você tenha utilizado ou ouvido o termo “lolovers”, palavra usada pelos fãs da novela para se identificar. Mas afinal, você sabe da onde surgiu essa expressão?

Qual a origem do termo “lolovers”?

Com uma personalidade forte, ambiciosa e determinada, a personagem Lola faz de tudo para alcançar seus objetivos. É do nome dela que se derivou o termo “lolovers”, utilizado pela maioria dos fãs da novela para se identificar. Na trama, ela própria utiliza o termo para fazer referência aos fãs, afinal é bastante influente nas redes sociais.

Camila Pitanga interpreta Lola, vilã carismática que deu origem ao termo “lolovers”. (Foto: Max/Divulgação)

Interpretada pela atriz Camila Pitanga, que já era querida por quem acompanha produções brasileiras, Lola é influenciadora e aparenta ser fofa e politicamente correta na internet. Porém, fora das redes sociais, a personagem, na verdade, é totalmente diferente e desumilde com a maioria das pessoas.

Com frases que viraram bordões e memes que conquistaram a internet fora do universo da trama, a vilã carismática conquistou o público da produção e deu origem a um mutirão de fãs que acompanham a história da novela.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro e Enderson Oliveira, editores web de oliberal.com)