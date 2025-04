Você sabe qual o seu número pessoal de acordo com a numerologia? Veja como descobrir

A numerologia é um dos ramos esotéricos mais antigas do mundo e de acordo com ela cada pessoa possui um "número pessoal". Diferentemente do número da sorte, o número pessoal pode revelar aspectos sobre a personalidade e o destino de cada indivíduo.

Segundo a taróloga e numeróloga Tatiane Lisbon, esse número tem uma importância muito grande na vida das pessoas e é como se fosse a missão pessoal de cada um. Veja como descobrir o seu número pessoal:

Como saber o meu número pessoal?

Para descobrir qual o número pessoal de uma pessoa é simples. Basta somar os números que fazem parte da data de nascimento até chegar em um número de 1 a 9. O resultado dessa soma será o número pessoal e não mudará com o passar do tempo.

Veja um exemplo de cálculo:

Data de nascimento: 02/03/2015 = 0+2+0+3+2+0+1+5 = 13 = 1+3 = 4 = número da sorte.

O que o número pessoal pode significar?

Quem tem esse número da sorte costuma ter bastantes iniciativas, além de uma capacidade nata de liderança. Corajosos, são pessoas que abrem o caminho; Pessoas com esse número costumam ser compreensivas. Ele representa a dualidade. Quem traz esse número em sua regência são indivíduos com diplomacia e empatia. Eles gostam de estar em contato com as pessoas e gostam de fazer o papel de mediador; São pessoas agradáveis e úteis. Eles conseguem se expressar muito bem e gostam de fazer as coisas acontecerem. Além disso, costumam ter afinidade com o lado criativo e a comunicação; As pessoas com esse número costumam ser racionais, que gostam das coisas certas e rotinas. Além disso, prezam pelo conforto, estabilidade e tranquilidade; Quem tem esse número como regente gosta de novidade e liberdade. São pessoas flexíveis, criativas e até mesmo persuasivas, podendo transitar entre diversos ambientes e situações no decorrer da vida; Esse número representa a harmonia. Pessoas que têm ele como regente são reconhecidas pela afetividade e compreensão. Eles costumam ser vistos como diplomatas e humanitários, além de muito sensíveis; Costumam ser observadores e cautelosos. São grandes analistas e possuem uma intuição aflorada. O número representa o lado intelectual, com forte influência em estudos e pesquisas; Quem tem esse número como regente são pessoas focadas e determinada, tanto na vida pessoal quanto profissional. Porém, também são considerados um pouco inflexíveis; São pessoas sociáveis e muito flexíveis. Costumam ter empatia pelas outras pessoas e se preocupam com o que é necessário de ser feito.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)