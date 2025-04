Quais frutas têm mais Vitamina C? Confira a lista e os benefícios do consumo

Para muitas pessoas, a laranja é a mais famosa quando o assunto é sobre frutas que possuem mais Vitamina C, mas o que a maioria não sabe é que ela não é que contém uma maior quantidade dessa substância, e sim a Camu-camu da Amazônia e a ameixa de Kakadu da Austrália. Essas quantidades são calculadas com base em pesquisas científicas, em que podem ocorrer algumas variações.

Segundo um estudo realizado pelos pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária (Embrapa), em uma porção de 100 g de Camu-camu é possível identificar de 2,52 g a 2,59 g desse composto orgânico não sintetizado. Como é uma fruta pequena e seu peso médio não ultrapassa 10g, são necessárias pelo menos dez Camu-camu para chegar a esse valor. Já a ameixa de Kakadu foi objeto de pesquisa da Organização AgriFutures Australia, que constatou que a fruta pode conter, em média, de 1 g a 2,5 g de Vitamina C.

Qual a importância da Vitamina C para o corpo?

As vitaminas, no geral, são extremamente essenciais para a saúde do corpo humano, porque são excelentes para o desenvolvimento do bom funcionamento do organismo e para a prevenção de diversas doenças. Nessa perspectiva, a Vitamina C, de forma específica, também é associada a vários outros benefícios, além de, é claro, fortalecer o sistema imunológico. Confira mais alguns deles, segundo a nutróloga Daniela Hueb, para o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul:

Reduz sintomas de gripes e resfriados Diminui a gravidade e duração dos sintomas. Pode reduzir o risco de pneumonia e infecções pulmonares. Importante para o sistema imunológico.

Ajuda a controlar o estresse Reduz níveis de cortisol, hormônio do estresse. Melhora o humor e estimula a produção de serotonina. Pode diminuir a pressão arterial em situações estressantes.

Combate o envelhecimento da pele Atua como antioxidante, prevenindo o envelhecimento celular. Auxilia na hidratação e firmeza da pele. Disponível em alimentos, cápsulas e cosméticos.

Aumenta a absorção de ferro Melhora a absorção do ferro presente em vegetais. Previne a anemia. Presente em frutas como acerola, laranja e mamão.

Pode reduzir o crescimento de tumores Estudos sugerem que, em altas doses, pode ajudar a eliminar células cancerígenas.

Previne doenças oftalmológicas Auxilia na proteção contra a perda de visão relacionada à idade.

Diminui o risco de AVC Níveis elevados no sangue podem reduzir em até 42% o risco de derrames.



Ranking das frutas com mais Vitamina C

Camu-camu e Ameixa de Kakadu (2,5 g para cada 100 g de fruta); Acerola (1,6 g); Pimentão amarelo (342 mg); Cassis (182 g); Goiaba (125 g); Pimenta malagueta verde (106 mg); Morango (97 mg); Laranja (83 mg); Kiwi (75 mg); Limão (45 mg).

O Pimentão amarelo e a Pimenta malagueta verde entraram no ranking das frutas com maior quantidade de Vitamina C, porque seguem a mesma classificação do tomate. Na Biologia, os dois são frutos, pois possuem sementes, apesar de não terem um sabor considerado doce ou parecido com a das outras frutas acima. As informações são da Embrapa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)