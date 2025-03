Você sabe o que é ‘panacota’? Conheça o doce que viralizou nas redes sociais

Se você está por dentro dos assuntos que viralizaram nos últimos meses nas redes sociais, é bem provável que tenha visto vídeos com pessoas mostrando ou comendo um doce que lembra a textura do pudim e tem formato de bichinho e se perguntado o que é ele.

Por isso, nós do OLiberal.com viemos explicar o que é a ‘Panacota’, a sobremesa que tem ganhado fama na internet e o paladar de crianças e adultos brasileiros. Confira:

VEJA MAIS

O que é ‘Panacota’?

A Panacota, cuja origem é “Panna Cotta”, é um doce gelado que teve origem na região de Piemonte, na Itália. Ela combina um sabor delicado e suave com uma textura cremosa, que lembra a do pudim e do manjar.

Tradicionalmente a sobremesa é servida acompanhada por alguma calda, como a de frutas vermelhas, chocolate e até de vinho, que dão um “ar de frescor” para o doce. Essa combinação proporciona um contraste de textura e sabor que agrada e surpreende o público de várias idades.

Já o formato do doce em formato de ‘bichinhos’, como de coelhos, capivaras e gatos, teve origem no Brasil. A versão divertida da sobremesa é uma criação da confeiteira Stefanie Aichelburg Comber, da Confetaria da Nie, que fica em São Paulo.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)